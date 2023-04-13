Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные $2,2 млн

На аукцион была выставлена пара Nike Air Jordan 13, в которых Джордан играл в матче, известном как „Последний танец“, поскольку это был последний сезон для спортсмена в составе команды команде „Чикаго Буллз“. Тогда клуб из Чикаго обыграл „Юту“ со счетом 93–88 — Майкл Джордан принес своей команде 37 очков. После матча баскетболист подарил кроссовки обслуживавшему раздевалку „Чикаго Буллз“ сотруднику стадиона в Солт-Лейк-Сити, где проходила игра. Оценочная стоимость лота до торгов составляла от $2 млн до $4 млн.

„Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные памятные вещи Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания“, — прокомментировал Брам Вахтер, глава отдела Sotheby’s, специализирующегося на современных предметах коллекционирования.

Ранее на аукционах Sotheby’s выставлялись и другие спортивные вещи Майкла Джордана. В 2021 году на торгах за $1,472 млн были проданы кроссовки спортсмена Nike Air Ships, а в прошлом году баскетбольная майка Джордана ушла с молотка за $10,1 млн, став самой дорогой спортивной памятной вещью из когда-либо проданных. В настоящее время Forbes USA оценивает состояние баскетболиста в $2 млрд.

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