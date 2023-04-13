Смерть Путина и „удар Украины по Кремлю“. The New York Times рассказала о „непредвиденных сценариях“ войны, которые рассматривает американская разведка

Всего в документе представлены четыре сценария, которые могут повлиять на ход войны: смерть Владимира Путина, смерть Владимира Зеленского, смена руководства российской армии и „удар Украины по Кремлю“.

В документе говорится, что война, скорее всего, будет затяжной, а каждый из сценариев потенциально может привести к эскалации, окончанию конфликта путем переговоров или не оказать существенного влияния.

В случае с гипотетическим сценарием „удара Украины по Кремлю“ The New York Times не поясняет, о чем конкретно идет речь. При этом она пишет, что при таком развитии событий, как считает американская разведка, Путин может отреагировать на „общественный протест“, начать полномасштабную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Другой вариант развития событий в этом случае — опасения в обществе могут заставить президента России начать переговоры об урегулировании конфликта, считает разведка.

Как отмечает издание, администрация Джо Байдена особенно обеспокоена возможным ударом Украины по Москве, так как это могло бы спровоцировать резкую эскалацию со стороны России. Эти опасения — одна из причин, по которой США „неохотно“ поставляют Киеву оружие большой дальности.

The New York Times пишет, что в слитом документе нет оценки вероятности того или иного сценария. Подобный документ издание называет „типичным“ для разведки, он предназначен для помощи военным, политикам и законодателям в оценке возможных исходов крупных событий. Документ помечен как „RELIDO“, то есть высокопоставленные должностные лица могут разглашать информацию из него зарубежным партнерам. На нем стоит дата 24 февраля и отметка „один год“, что предполагает, что анализ проводился к годовщине начала полномасштабной войны.

Официальные лица США отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

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