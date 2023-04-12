ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (413-й день) | Лидеры стран комментируют видео с обезглавливанием, в Крыму планируют отменить парад 9 мая, россияне больше не смогут уклоняться от повесток

Средства поступят из Фонда помощи, восстановления и реформы Украины (URTF), созданного Всемирным банком для поддержания деятельности украинского правительства, предоставления государственных услуг и осуществления помощи Украине.

Всемирный банк объявил в среду о выделении 200 млн долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

„Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все“, — заявил Зеленский.

СБУ ведет расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.

„Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет — получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или из того мира. Но за совершенное они точно понесут наказание“, — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Также на начало контрнаступления повлияла предполагаемая утечка десятков документов американских военных и разведчиков, в которых говорилось о состоянии ВСУ и слабых местах украинской противовоздушной обороны. По мнению WP, это может заставить украинское командование изменить планы.

По его словам, наибольшее давление на власти Украины по вопросу начала контрнаступления исходит от украинского общества. При этом давления со стороны союзников Киев не испытывает.

Помимо Всемирного банка, в фонд вносят свой вклад правительства Австрии, Канады, Исландии, Японии, Литвы, Нидерландов, Норвегии Швеции и Швейцарии.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал неправдой сообщения о том, что в Украине присутствуют военные НАТО.

Ранее СМИ, в том числе „Би-би-си“ и The Guardian, со ссылкой на утечку документов Пентагона сообщили, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО. В документе с маркировкой „совершенно секретно“ и датой 23 марта говорится, что самый большой контингент предоставила Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1).

„Присутствие военных НАТО — это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил“, — сказал Резников.

Министр добавил, что в слитых документах „содержится много данных, которые не соответствуют действительности и больше не актуальны“. Он назвал бенефициаром этой ситуации Россию и ее союзников.

Латвия отправляла военнослужащих в Украину, но там они выполняют „определенные вспомогательные функции“, включая охрану посольства страны и охрану грузов. Об этом заявили в Минобороны Латвии, комментируя публикации о том, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО. В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие Латвии в Украине не участвуют в боевых действиях. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Великобритания расширила санкционный список против России.

В него включены холдинг USM Алишера Усманова, а также члены семей нескольких российских бизнесменов — Сулеймана Керимова, Владимира Евтушенкова, Андрея Скоча, сообщает „Интерфакс“.

Также под санкции попала жена „кума Путина“ Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank закроет два своих центра разработки программного обеспечения в Москве и Петербурге, сообщает Financial Times.