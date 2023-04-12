ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (413-й день) | Лидеры стран комментируют видео с обезглавливанием, в Крыму планируют отменить парад 9 мая, россияне больше не смогут уклоняться от повесток
Подводим итоги 413-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Контрнаступление украинской армии может начаться летом 2023 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Hill.
По его словам, наибольшее давление на власти Украины по вопросу начала контрнаступления исходит от украинского общества. При этом давления со стороны союзников Киев не испытывает.
Контрнаступление может задержаться из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета The Washington Post.
Также на начало контрнаступления повлияла предполагаемая утечка десятков документов американских военных и разведчиков, в которых говорилось о состоянии ВСУ и слабых местах украинской противовоздушной обороны. По мнению WP, это может заставить украинское командование изменить планы.
Служба безопасности Украины начала расследование после публикации видео жестокого убийства, предположительно, украинского военного.
„Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет — получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или из того мира. Но за совершенное они точно понесут наказание“, — заявил глава СБУ Василий Малюк.
СБУ ведет расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается „ничего прощать убийцам“
Так президент Украины прокомментировал видео, на котором, предположительно, российские военные жестоко убивают, как утверждается, украинского военного.
„Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все“, — заявил Зеленский.
Всемирный банк выделил Киеву 200 млн на восстановление энергетики
Всемирный банк объявил в среду о выделении 200 млн долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
Средства поступят из Фонда помощи, восстановления и реформы Украины (URTF), созданного Всемирным банком для поддержания деятельности украинского правительства, предоставления государственных услуг и осуществления помощи Украине.
Помимо Всемирного банка, в фонд вносят свой вклад правительства Австрии, Канады, Исландии, Японии, Литвы, Нидерландов, Норвегии Швеции и Швейцарии.
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал неправдой сообщения о том, что в Украине присутствуют военные НАТО.
Ранее СМИ, в том числе „Би-би-си“ и The Guardian, со ссылкой на утечку документов Пентагона сообщили, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО. В документе с маркировкой „совершенно секретно“ и датой 23 марта говорится, что самый большой контингент предоставила Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1).
„Присутствие военных НАТО — это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил“, — сказал Резников.
Министр добавил, что в слитых документах „содержится много данных, которые не соответствуют действительности и больше не актуальны“. Он назвал бенефициаром этой ситуации Россию и ее союзников.
Латвия отправляла военнослужащих в Украину, но там они выполняют „определенные вспомогательные функции“, включая охрану посольства страны и охрану грузов. Об этом заявили в Минобороны Латвии, комментируя публикации о том, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО. В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие Латвии в Украине не участвуют в боевых действиях. Других подробностей в ведомстве не сообщили.
Великобритания расширила санкционный список против России.
В него включены холдинг USM Алишера Усманова, а также члены семей нескольких российских бизнесменов — Сулеймана Керимова, Владимира Евтушенкова, Андрея Скоча, сообщает „Интерфакс“.
Также под санкции попала жена „кума Путина“ Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank закроет два своих центра разработки программного обеспечения в Москве и Петербурге, сообщает Financial Times.
В начале войны в российском центре Deutsche Bank работали 1500 человек. В 2022 году около 700 из них перевезли в новый технологический центр в Берлине. По словам источников FT, оставшимся сотрудникам предложили уволиться с выплатой выходного пособия. Сейчас в российских офисах остаются около 500 сотрудников.
Deutsche Bank пока не принял официального решения, что закрывает свои IT-операции в России, но, по словам источников издания, внутри компании этот шаг считается решенным.
Власти Ирана ведут секретные переговоры с Россией и Китаем о поставках ключевых компонентов для производства ракетного топлива, пишет Politico со ссылкой на информированные дипломатические источники.
Сколько именно перхлората аммония хочет приобрести Иран, неизвестно, но, по данным одного из источников издания, речь идет о количестве, достаточном для производства тысяч ракет, в том числе типа „Зульфикар“, дальность полета которых составляет до 700 километров. Часть этих ракет, предполагает Politico, в конечном итоге могут оказаться у России и использоваться в Украине.
11 апреля Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла пакет поправок к Федеральному закону „О воинской обязанности и военной службе“. Самое главное в нем — военкоматам больше не нужно будет вручать повестку лично в руки. Госдума РФ приняла поправку, позволяющую 18-летним сразу после окончания школы поступать на военную службу по контракту.
Совет Федерации РФ одобрил закон, не позволяющий россиянам уклониться от повестки в военкомат.
В аннексированном Крыму отменяют парад победы на 9 мая из соображений безопасности, сообщил назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.
В России в 2023 году резко выросло число обвинений в госизмене. Их может стать еще больше, а наказывать будут жестче
За три месяца 2023 года в России возбуждено почти столько же уголовных дел по статье „Государственная измена“, сколько за весь 2022 год, свидетельствуют расчеты „Агентства“, сделанные на основе опубликованных данных.
США вводят новые санкции против лиц и компаний, помогающих России в ее войне против Украины
Соединенные Штаты ввели новый пакет санкции в отношении более чем ста физических лиц и организаций во всем мире, которые так или иначе поддерживают российскую военную кампанию в Украине.
Эти санкции призваны ослабить военные возможности Кремля и наказать тех, кто помогает Москве избегать санкций.
Один из главных ударов (вместе с аналогичными действиями Британии) наносится по империи миллиардера Алишера Усманова, который, по утверждению американского Минфина, близок к российскому руководству и лично Владимиру Путину и служит важной финансовой опорой войны в Украине.
Польша введет запретную зону вокруг газового терминала на Балтике
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил, что вокруг терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце на польском побережье Балтийского моря будет введена 200-метровая запретная зона.
„После российской агрессии против Украины польские службы, отвечающие за государственную безопасность, находятся в состоянии повышенной готовности“, - говорится в заявлении Каминьского.
Согласно утекшим секретным документам США, Сербия согласилась предоставить Украине оружие. В Белграде заверяют, что оружие Украине не продавали, но допускают, что оно могло там оказаться „волшебным образом“.