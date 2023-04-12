Экономика
12.04.2023, 21:12

План будущего правительства: Эстония должна прекратить выработку электроэнергии из древесины

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Эстонская древесина
Эстонская древесина
ФОТО: Mari Kartau | Delfi Meedia

Новая коалиция намерена прекратить сжигание древесины в целях генерации электроэнергии, пишет EPL. Что это в реальности означает для энергетического и деревообрабатывающего сектора Эстонии?

В подписанном на минувшей неделе коалиционном договоре записан следующий пункт: мы прекратим сжигание древесины в промышленном производстве электроэнергии и будем сотрудничать с целью прекращения этого в других странах Европы. К тому же в договоре записано, что новая коалиция поддерживает использование древесины для создания товаров с более высокой добавочной стоимостью, а не экспорт топливной древесины.

Что этот пункт в реальности будет означать? Сжигание дерева в котлах Нарвских электростанций и экспорт древесных пеллет в Западную Европу прекратится?

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