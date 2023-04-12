ГРАФИК | Таких цифр мы давно не видели! Сегодня ночью биржевая цена на электроэнергию будет невероятно низкой

Сегодня ночью можно будет воспользоваться чрезвычайно „сладкой“ возможностью: электроэнергия на бирже будет стоить 0-0,2 цента за мегаватт-час в период с часа ночи до пяти утра.

Дороже всего электроэнергия будет стоить в утренние часы, когда цена за мегаватт-час поднимется до 60 евро. Спустя три часа электроэнергию можно будет снова потреблять по значительно более низкой цене.

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