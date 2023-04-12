12.04.2023, 20:24
ГРАФИК | Таких цифр мы давно не видели! Сегодня ночью биржевая цена на электроэнергию будет невероятно низкой(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня ночью цены на электроэнергию будут исключительно низкими, а в течение пары часов она даже будет бесплатной, пишет Ärileht.
Сегодня ночью можно будет воспользоваться чрезвычайно „сладкой“ возможностью: электроэнергия на бирже будет стоить 0-0,2 цента за мегаватт-час в период с часа ночи до пяти утра.
Дороже всего электроэнергия будет стоить в утренние часы, когда цена за мегаватт-час поднимется до 60 евро. Спустя три часа электроэнергию можно будет снова потреблять по значительно более низкой цене.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.