Экономика
12.04.2023, 20:24

ГРАФИК | Таких цифр мы давно не видели! Сегодня ночью биржевая цена на электроэнергию будет невероятно низкой

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня ночью цены на электроэнергию будут исключительно низкими, а в течение пары часов она даже будет бесплатной, пишет Ärileht.

Сегодня ночью можно будет воспользоваться чрезвычайно „сладкой“ возможностью: электроэнергия на бирже будет стоить 0-0,2 цента за мегаватт-час в период с часа ночи до пяти утра.

Дороже всего электроэнергия будет стоить в утренние часы, когда цена за мегаватт-час поднимется до 60 евро. Спустя три часа электроэнергию можно будет снова потреблять по значительно более низкой цене.

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