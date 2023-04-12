Женская сборная Эстонии по теннису обыграла Ирландию на Кубке Билли Джин Кинг

Ранее женская сборная Эстонии по теннису всухую обыграла ЮАР и Косово со счетом 3:0. В среду эстонские теннисистки сыграли с проигравшей в первых двух матчах Ирландии, а наша лучшая теннисистка Анетт Контавейт (WTA 69) получила день отдыха.

В первом поединке Майлеэн Нууди уверенно обыграла Кару Кортни со счетом 6:1, 6:1, а во втором Елена Малыгина обыграла Рут Копас со счетом 6:3, 6:3.

В парном поединке Эстонию представляли Ингрид Неэль и Лаура Рахнель, которые уверено одолели Селин Симунью и Кортни со счетом 6:3, 6:1.

Две лучшие сборные из подгруппы пройдут дальше и сыграют матчи для перехода в более высокий дивизион.

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