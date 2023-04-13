ВИДЕО | Разгневанный глухарь напал на патрульную машину

Во многих местах Эстонии можно встретить так называемых сумасшедших глухарей, которые могут вести себя непредсказуемо, в том числе нападать на людей. Если вы увидите эту птицу в общественном месте, например, на туристической тропе, будьте бдительны: ей ничего не стоит напасть на вас!