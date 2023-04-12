Участница чемпионата Кении по шахматам оказалась мужчиной(1)
Мужчина переоделся в женщину ради участия в Открытом чемпионате Кении по шахматам. Об этом сообщает Chess.com.
Он зарегистрировался на женскую часть турнира под именем Миллисент Авуор. Подозрения возникли после побед над бывшей чемпионкой страны Глорией Джумбу (рейтинг 1487) и лучшей шахматисткой Уганды Ампаирой Шакирой (рейтинг 1702), пишет РБК.
Чтобы скрыть свою личность, он каждый день носил никаб, из-за чего были видны только его очки и глаза. После окончания партий он ни с кем не разговаривал. По словам президента Кенийской шахматной федерации Бенарда Ванджалы, при регистрации на турнир игрок „не проронил ни слова“ и „просто написал на бумаге свое имя“.
Главный арбитр Энтони Кионга рассказал, что персонал изначально не хотел вмешиваться, так как учитывал возможность того, что имеет дело с ортодоксальной мусульманкой. Однако, по мере того как турнир шел, и игроки, и судьи заметили, что у этого человека был странный стиль ходьбы и он носил обувь, обычно используемую мужчинами.
После четвертого тура Кионга решил отвести игрока в отдельную комнату, где попросил документ, удостоверяющий личность. В итоге оказалось, что это мужчина, студент университета. „Причина была связана с финансовыми проблемами, но я глубоко сожалею о своем поступке и готов принять все последствия“, — заявил нарушитель, имя которого не называется.
Общий призовой фонд турнира составлял $42 тыс. У женщин было десять призовых мест, победительница получала 500 тыс. кенийских шиллингов ($3815).
Игрок-самозванец, имеющий международный рейтинг, близкий к 1500, исключен из турнира в ожидании дисциплинарного взыскания. Набранные им очки были аннулированы и присуждены его противникам.
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