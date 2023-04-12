Участница чемпионата Кении по шахматам оказалась мужчиной

Он зарегистрировался на женскую часть турнира под именем Миллисент Авуор. Подозрения возникли после побед над бывшей чемпионкой страны Глорией Джумбу (рейтинг 1487) и лучшей шахматисткой Уганды Ампаирой Шакирой (рейтинг 1702), пишет РБК. Чтобы скрыть свою личность, он каждый день носил никаб, из-за чего были видны только его очки и глаза. После окончания партий он ни с кем не разговаривал. По словам президента Кенийской шахматной федерации Бенарда Ванджалы, при регистрации на турнир игрок „не проронил ни слова“ и „просто написал на бумаге свое имя“.



Главный арбитр Энтони Кионга рассказал, что персонал изначально не хотел вмешиваться, так как учитывал возможность того, что имеет дело с ортодоксальной мусульманкой. Однако, по мере того как турнир шел, и игроки, и судьи заметили, что у этого человека был странный стиль ходьбы и он носил обувь, обычно используемую мужчинами.



После четвертого тура Кионга решил отвести игрока в отдельную комнату, где попросил документ, удостоверяющий личность. В итоге оказалось, что это мужчина, студент университета. „Причина была связана с финансовыми проблемами, но я глубоко сожалею о своем поступке и готов принять все последствия“, — заявил нарушитель, имя которого не называется.



Общий призовой фонд турнира составлял $42 тыс. У женщин было десять призовых мест, победительница получала 500 тыс. кенийских шиллингов ($3815).



Игрок-самозванец, имеющий международный рейтинг, близкий к 1500, исключен из турнира в ожидании дисциплинарного взыскания. Набранные им очки были аннулированы и присуждены его противникам.



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