Решено: акциз на топливо начнет повышаться с мая 2024 года

Весной 2020 года правительство снизило акциз на топливо на два года, то есть до 30 апреля прошлого года, чтобы смягчить кризис, связанный с распространением коронавируса, после чего действие пониженных ставок акцизного налога дважды, последний раз - до 30 апреля 2024 года, напоминает rus.err.

В ходе коалиционных переговоров было решено, что в отношении повышения акциза ничего не изменится, подтвердил Вырклаэв.

„Решения приняты, они останутся в силе“, - сказал Вырклаэв.

Акциз на дизельное топливо будет постепенно увеличиваться в период с 2024 по 2027 год и в конечном итоге достигнет докризисного уровня.

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