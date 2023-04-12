Решено: акциз на топливо начнет повышаться с мая 2024 года(6)
Что касается акциза на топливо, то все будет так, как было решено ранее, то есть с мая следующего года акциз увеличится, заявил будущий министр финансов Март Вырклаэв.
Весной 2020 года правительство снизило акциз на топливо на два года, то есть до 30 апреля прошлого года, чтобы смягчить кризис, связанный с распространением коронавируса, после чего действие пониженных ставок акцизного налога дважды, последний раз - до 30 апреля 2024 года, напоминает rus.err.
В ходе коалиционных переговоров было решено, что в отношении повышения акциза ничего не изменится, подтвердил Вырклаэв.
„Решения приняты, они останутся в силе“, - сказал Вырклаэв.
Акциз на дизельное топливо будет постепенно увеличиваться в период с 2024 по 2027 год и в конечном итоге достигнет докризисного уровня.
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