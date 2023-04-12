Кандидат в премьер-министры Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису в следующий понедельник

„По имеющейся информации, Кая Каллас представит новое правительство главе государства в понедельник“, - сказала руководитель пресс-службы президентской канцелярии Марианн Судаков. Она добавила, что согласно Конституции, у получившего мандат кандидата в премьер-министры, есть семь дней, чтобы представить президенту состав правительства.

Президент назначит новое правительство на следующей неделе, поскольку в четверг рано утром глава государства посетит Нидерланды и вернется в Эстонию только в субботу.

„В ходе визита состоятся встречи с королем Нидерландов, спикером Сената и вице-спикером Палаты представителей, а также премьер-министром“, - сказала Судаков.

Во вторник президент встретился с кандидатами в министры.

„Было интересно с ними встретиться и узнать их мысли относительно будущей деятельности. Что особенно понравилось, так это когда на некоторые вопросы отвечали „пока не знаю“ или „у меня пока нет ответа“. Никто не может знать всего, но главное чтобы было желание познать, - сказал президент Карис и добавил: - Все три партии готовы сотрудничать. Неплохое начало“.

Сформировать правительство Каллас предложила еще во вторник, но из-за окончания рабочего дня голосование так и не состоялось и заседание продолжилась сегодня. Каждый член Рийгикогу имел право задать два устных вопроса кандидату в премьер-министры.

В ходе голосования 59 членов Рийгикогу проголосовали за предоставление премьер-министру мандата на формирование правительства, 38 - против. Для предоставления мандата требовалось большинство голосов „за“.

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