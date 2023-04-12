СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: противостояние итальянских клубов и встреча „Реала“ с кризисным „Челси“

„Реал“ - „Челси“

Мадридский „Реал“ в 1/8 финала уверенно обыграл „Ливерпуль“ (с общим счетом 6:2). Лондонский „Челси“ в 1/8 финала совершил камбэк и обыграл „Боруссию“ из Дортмунда (с общим счетом 2:1).

Исполняющий обязанности главного тренера „Челси“ Фрэнк Лэмпард сказал на пресс-конференции, что для него большая честь руководить командой во время матчей против „Реала“.

„Мне посчастливилось тренировать в Лиге Чемпионов два сезона. Это удивительное испытание для меня лично, а также для нас как для команды и клуба. Я по-настоящему нахожусь в предвкушении“, — сказал Лэмпард, который возглавил клуб после увольнения Грэма Поттера в прошлый четверг.

„Челси“ в настоящее время находится только на 11-м месте в национальном чемпионате Англии и попасть в элитный европейский турнир на будущий год может только через победу в ЛЧ. „ Премьер-лига также является одним из самых больших вызовов в мировом футболе. Я думаю, что в Лиге чемпионов иногда можно немного развеяться, там другая скорость игры, все это может внести свой вклад. На данном этапе вы играете с командой уровня „Реала“. Сравнения здесь бесполезны“, — сказал Лэмпард.

Он добавил: „Фаворит ли „Реал“? Да. Но в футболе нет ничего слаще, чем доказывать людям, что они неправы. Это хороший вызов. Я не беспокоюсь. Мы готовы к игре“.

Опытный наставник „Реала“ Карло Анчелотти, ранее также тренировавший „Челси“, заявил, что по-прежнему поддерживает лондонский клуб.

„У меня до сих пор прекрасные воспоминания об этом клубе и людях, которые там работали. У меня на 20 лет больше тренерского опыта, чем у Лэмпарда, который был фантастическим футболистом в „Челси“, однако это не изменит того, что произойдет во время матча“, — сказал итальянец.

„Милан“ - „Наполи“

„Милан“ в 1/8 финала с трудом обыграл „Тоттенхем“, где все решил единственный забитый за 180 минут мяч. „Наполи“ в 1/8 финала не заметили „Айнтрахт“, победив его и во Франкфурте-на-Майне, и дома с общим счетом 5:0.