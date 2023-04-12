СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: противостояние итальянских клубов и встреча „Реала“ с кризисным „Челси“
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоятся очередные четвертьфинальные матчи. „Реал“ сыграет с „Челси“, а „Милан“ примет „Наполи“. Начало матчей в 22:00.
„Реал“ - „Челси“
Мадридский „Реал“ в 1/8 финала уверенно обыграл „Ливерпуль“ (с общим счетом 6:2). Лондонский „Челси“ в 1/8 финала совершил камбэк и обыграл „Боруссию“ из Дортмунда (с общим счетом 2:1).
Исполняющий обязанности главного тренера „Челси“ Фрэнк Лэмпард сказал на пресс-конференции, что для него большая честь руководить командой во время матчей против „Реала“.
„Мне посчастливилось тренировать в Лиге Чемпионов два сезона. Это удивительное испытание для меня лично, а также для нас как для команды и клуба. Я по-настоящему нахожусь в предвкушении“, — сказал Лэмпард, который возглавил клуб после увольнения Грэма Поттера в прошлый четверг.
„Челси“ в настоящее время находится только на 11-м месте в национальном чемпионате Англии и попасть в элитный европейский турнир на будущий год может только через победу в ЛЧ. „ Премьер-лига также является одним из самых больших вызовов в мировом футболе. Я думаю, что в Лиге чемпионов иногда можно немного развеяться, там другая скорость игры, все это может внести свой вклад. На данном этапе вы играете с командой уровня „Реала“. Сравнения здесь бесполезны“, — сказал Лэмпард.
Он добавил: „Фаворит ли „Реал“? Да. Но в футболе нет ничего слаще, чем доказывать людям, что они неправы. Это хороший вызов. Я не беспокоюсь. Мы готовы к игре“.
Опытный наставник „Реала“ Карло Анчелотти, ранее также тренировавший „Челси“, заявил, что по-прежнему поддерживает лондонский клуб.
„У меня до сих пор прекрасные воспоминания об этом клубе и людях, которые там работали. У меня на 20 лет больше тренерского опыта, чем у Лэмпарда, который был фантастическим футболистом в „Челси“, однако это не изменит того, что произойдет во время матча“, — сказал итальянец.
„Милан“ - „Наполи“
„Милан“ в 1/8 финала с трудом обыграл „Тоттенхем“, где все решил единственный забитый за 180 минут мяч. „Наполи“ в 1/8 финала не заметили „Айнтрахт“, победив его и во Франкфурте-на-Майне, и дома с общим счетом 5:0.
В чемпионате Италии „Милан“ 2-го апреля обыграл „Наполи“ в гостях со счетом 0:4. „Все будет иначе. Этот матч будет длиться 180 минут. Внимание имеет фундаментальное значение, мы не можем понизить заданную планку, потому что это рискованно. Серия А – это другая история, мы доказали, что достойны Лиги чемпионов, поэтому мы должны выкладываться по максимуму и быть сосредоточенными. Наши болельщики дадут отличный импульс, чтобы мы показали свою лучшую игру“, — сказал тренер „Милана“ Стефано Пиоли.
Главный тренер „Наполи“ Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую игру с „Миланом“ в четвертьфинале Лиги Чемпионов:
„Надеюсь, помимо этого, у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле в завтрашнем матче“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.