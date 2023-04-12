Лига чемпионов: итальянское дерби осталось за „Миланом“, а „Реал“ уверенно обыграл „Челси“

„Реал“ - „Челси“ 2:0

„Реал“ контролировал ход встречи в первом тайме, а футболисты „Челси“ периодически угрожали воротом хозяев. На 21-й минуте хозяева все-таки вышли вперед. Винисиус протолкнул мяч в сторону ворот, вратарь лондонцев среагировал, но мяч отскочил прямо на набежавшего Бензема, который уверенно реализовал момент.

После перерыва мадридцы продолжили создавать моменты. Близок к красивому голу был полузащитник Лука Модрич, удар которого едва не попал в перекладину.

На 59-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку за фол последней надежды получил Бену Чилуэллу. На 74-й минуте „Реал“, удвоил свое преимущество. Вышедший на замену Марко Асенсио с линии штрафной пробил под штангу.

Ответный матч состоится в Лондоне 18 апреля.

„Милан“ - „Наполи“ 1:0

Первые полчаса преимуществом владели футболисты „Наполи“, которые не смогли реализовать свои моменты. Затем „Милан“ постепенно возвращался в игру, и вскоре они воспользовались ошибками в защите „Наполи“. На 40-й минуте „Милан“ организовал свою контратаку, которую результативным ударом завершил Исмаэль Беннасер. На дополнительной минуте первого тайма „Милан“ был близок ко второму голу, но Симон Кьяер попал в перекладину.

Второй тайм „Наполи“ начал острее и были близки сравнять счет в одном из моментов, но капитан „Милана“ выбил мяч на угловой. На 74-й минуте „Наполи“ остался в меньшинстве. В течение пяти минут две жёлтые карточки получил полузащитник Андре Замбо Ангисса.

Хотя обе команды имели шансы забить в конце матча, игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник на следующей неделе.

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