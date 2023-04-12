СМИ: не сдавших языковой экзамен граждан России могут начать выдворять из Латвии со 2 декабря

Записываться на экзамен нужно было с 1 февраля по 24 марта. В этот вторник, 11 апреля, начались сами экзамены. Как рассказала представитель Центра содержания образования Лиене Берзиня, в этот день на трех участках Риги сдали экзамен 270 человек. Они получат результаты в течение семи рабочих дней.

Экзамен состоит из четырех частей — разговорная, чтение, письменная и устная часть. Каждую надо сдать на уровень не ниже 60%. Берзиня отмечает, что сейчас на экзамен записалось только 8000 человек из 18 000, и второй отдельной кампании экзаменов Центр содержания образования устраивать не будет. Тем, кто захочет остаться в Латвии, нужно будет сдать экзамен в обычном порядке.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке подчеркнула, что процедуру экзамена нужно начать до 1 сентября. Если заявление не будет подано, вид на жительство теряет силу, и из страны надо выехать до 2 декабря. „Дальше вопросы к Пограничной службе. Страну придется оставить в принудительном порядке“, — пояснила она.

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