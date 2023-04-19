19.04.2023, 09:00
Вот убили бы - тогда другое дело: женщина жалуется на преследование со стороны родственников мужа. Они утверждают, что все не так(2)
ФОТО: Illustration by Nina Briantseva
Семейные споры - самые запутанные и неоднозначные. Однако бывает так, что они в итоге выливаются в трагедию. Как не допустить такого сценария, если нет никаких законных оснований вмешиваться в то, что происходит внутри семьи? И как быть, если другой человек заставляет вас чувствовать себя небезопасно, но доказать угрозу полиции вы не можете?