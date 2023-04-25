Смотрите, как сортируют мусор известные люди Эстонии!
Бытовые отходы – уже давно не исключительно остаточный продукт потребления, но и ценный ресурс, и правильная сортировка домашнего мусора помогает не только экономить на счетах, но и заботиться об экологии. В рамках проекта „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ мы спросили известных людей Эстонии, как они сортируют мусор.
Важно помнить, что биоотходы не должны быть запакованы в неразлагающийся пластик
Владимир Свет, вице-мэр Таллинна
Я стал серьезно задумываться о ежедневной сортировке мусора несколько лет назад, еще в бытность старейшиной Ласнамяэ, когда мы начали раздавать жителям района специальные контейнеры для сбора биоотходов. Для меня выбор был очевидным: раз мы призываем людей сортировать бытовые отходы, то надо начать это делать и самому. Поэтому на кухне пришлось выделить место для мини-контейнера и приучить себя складывать туда остатки еды. Кроме того, последние лет пять-шесть я сортирую тару, а также крупный картон и бумажные отходы.
Главная сложность в том, чтобы все жители многоквартирных домов выбрасывали отходы в контейнеры, предусмотренные именно для этого вида мусора. Например, в биоотходы нельзя бросать крупные растения – это не место для рождественской елки. Так же важно помнить, что биоотходы не должны быть запакованы в неразлагающийся пластик. А измазанная пиццей картонная коробка идет не в бумажный контейнер, а в общий мусор – иначе испорченным окажется весь картон, собранный соседями.
Лично для меня сортировка мусора – это вопрос привычки. При этом чтобы процесс не был в тягость и не создавал постоянную головную боль, достаточно продумать всего несколько мелочей. Например, найти на кухне небольшое место для биоконтейнера (по размеру он как тостер), определить, где будет пакет для бутылок, куда складывать бумагу и картон. Последнее в моем случае особенно непросто, так как наш пес Патрик очень любит все бумажное.
Главное начать, а потом все пойдет как по маслу
Ника Марула, певица
Я сортирую мусор не так идеально, как хотелось бы, но все же стараюсь: пластиковая тара, стеклянные бутылки, картон и журналы идут в отдельные контейнеры. Так было заведено с детства, и в последние года три я делаю это осознанно.
Я много бываю заграницей, и часто вижу, например, в Индийском океане горы мусора – пластмассовые бутылки, трубочки и даже целые холодильники выбрасывают в воду. Но мы ведь разумные люди и должны следить за тем, куда идут наши отходы. Я считаю, это очень важно!
Да, сортировать мусор иногда бывает сложно. Думаю, это должно стать привычкой. Сродни тому, как начинаешь заниматься спортом: нужно пару раз заставить себя это делать, и потом уже понимаешь, что по-другому жить не умеешь. Главное начать, а потом все пойдет как по маслу.
И время от времени возникают вопросы. Скажем, стаканчик для напитка может быть бумажным, а крышка пластмассовая. И тогда надо его рассмотреть и выбросить отдельные части в разные контейнеры. Думаю, в дальнейшем будут делать упаковки попроще. А в целом ничего сложного в сортировке мусора нет, главное делать это!
Единственная проблема появилась – щенок любит залезать в пакет для бумажного мусора
Ольга Макина, фотограф
Для меня тема сортировки мусора абсолютно нормальна, естественна и понятна. Сегодня уже, честно говоря, странно видеть, что кто-то этого не делает. Не сортировать – это такой, скажем, вчерашний день, признак отсталости мышления, характерного для стран третьего мира. Люди, оставляющие после себя мусор на природе, тоже уже выглядят странно и для меня приравнены, ну не знаю, к асоциалам, пожалуй.
Что может быть сложного в сортировке мусора? На контейнерах, которые стоят во дворе каждого дома, написано, что куда складывать. Даже иконками обозначены предметы: бутылки, коробки, банки из-под йогурта и т. д. И в Интернете есть полная информация, как правильно сортировать.
Так что заведи себе дома второе ведро для биоотходов, положи туда биоразлагающийся пакет и сортируй! У меня единственная проблема появилась – щенок любит залезать в пакет для бумажного мусора и пошуршать-пожевать что-нибудь. Поэтому я поменяла пакет для бумаги на картонную коробку и выношу чаще. Я вообще не любитель копить отходы, мусор выношу каждый день, когда иду гулять с собакой.
Стараемся „пристроить в хорошие руки“
Борис Горский, ведущий „Народного Радио“
У нас в семье к сортировке мусора отношение практичное и в одновременно творческое. Безусловно сортируем все, что положено: смешанный мусор, биоотходы, бумага, залоговая тара, стекло, опасные отходы – те же использованные батарейки.
Но этим давно не ограничиваемся. Когда понятно, что какие-то вещи не нужны, они отправляются в последнюю очередь в ведро со смешанным мусором или на станции по приему отходов. Ставшую ненужной технику, мебель стараемся „пристроить в хорошие руки“: предлагаем друзьям-знакомым или на Фейсбук. С текстилем вообще все просто. Вещи в хорошем состоянии идут в Центр повторного использования. То, что выглядит, мягко говоря, не очень или пришло в негодность, – относится в магазин одной известной сети, где все это идет на переработку. И не ради купона на 10-процентную скидку на следующую покупку.
Просто стараемся делать все, что можем, чтобы просто так не выбрасывать то, что еще может кому-то пригодится или же это можно использовать как сырье. Так что это давно само собой разумеющаяся рутина – относимся к этому как к естественной части жизни.
Это сразу решило вопрос неприятного запаха из мусорного ведра
Алена Зуева, амбассадор Зеленой столицы, руководитель НКО Rohelinn
В нашей семье считается, что сортировать мусор – это норма. У нас в кухне под раковиной стоит три небольших ведра, все остальное храним на балконе – там у нас небольшой стеллаж с контейнерами для разного мусора.
Начали около семи лет назад. Сначала отдельно собирали только бумагу. Дальше потихоньку начали разбираться с сортировкой и теперь отдельно собираем упаковку, стекло, тетраупаковку, залоговую тару, биоотходы и опасные отходы.
Сложно только начать. Потом появляется привычка, и это уже нормальное дело. Неожиданно легко оказалось собирать отдельно биоотходы. Это сразу решило вопрос неприятного запаха из мусорного ведра, и к тому же контейнер для биоотходов сейчас в Таллинне стоит дома у каждого.
Если называть отсортированный мусор не отходами, а сырьем, отношение к нему сразу меняется. Странно отправлять на сжигание полезное сырье, из которого еще можно что-то произвести, а потом продолжать пользоваться ресурсами Земли, как будто они бесконечные.
Иногда возникают вопросы по поводу смешанной упаковки: когда комбинируется бумажный пакет с пластиковым, например. Но мы так много этот вопрос изучали, что сейчас уже скорее нам задают вопросы, и мы отвечаем на них.
Подробнее:
О правилах сортировки: www.eto.ee/ru
О том, куда можно сдать отсортированные отходы: kuhuviia.ee/ru