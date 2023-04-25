Смотрите, как сортируют мусор известные люди Эстонии!

Важно помнить, что биоотходы не должны быть запакованы в неразлагающийся пластик

Владимир Свет, вице-мэр Таллинна

Я стал серьезно задумываться о ежедневной сортировке мусора несколько лет назад, еще в бытность старейшиной Ласнамяэ, когда мы начали раздавать жителям района специальные контейнеры для сбора биоотходов. Для меня выбор был очевидным: раз мы призываем людей сортировать бытовые отходы, то надо начать это делать и самому. Поэтому на кухне пришлось выделить место для мини-контейнера и приучить себя складывать туда остатки еды. Кроме того, последние лет пять-шесть я сортирую тару, а также крупный картон и бумажные отходы.

Главная сложность в том, чтобы все жители многоквартирных домов выбрасывали отходы в контейнеры, предусмотренные именно для этого вида мусора. Например, в биоотходы нельзя бросать крупные растения – это не место для рождественской елки. Так же важно помнить, что биоотходы не должны быть запакованы в неразлагающийся пластик. А измазанная пиццей картонная коробка идет не в бумажный контейнер, а в общий мусор – иначе испорченным окажется весь картон, собранный соседями.

Лично для меня сортировка мусора – это вопрос привычки. При этом чтобы процесс не был в тягость и не создавал постоянную головную боль, достаточно продумать всего несколько мелочей. Например, найти на кухне небольшое место для биоконтейнера (по размеру он как тостер), определить, где будет пакет для бутылок, куда складывать бумагу и картон. Последнее в моем случае особенно непросто, так как наш пес Патрик очень любит все бумажное.

Главное начать, а потом все пойдет как по маслу

Ника Марула, певица

Я сортирую мусор не так идеально, как хотелось бы, но все же стараюсь: пластиковая тара, стеклянные бутылки, картон и журналы идут в отдельные контейнеры. Так было заведено с детства, и в последние года три я делаю это осознанно.