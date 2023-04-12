КАРТА | Из-за строительства трамвайной линии в Старый порт будет временно приостановлено движение трамваев №2 и №4

Для частичной замены линий будет открыт временный трамвайный маршрут № 6 Копли - Тонди, автобусный маршрут № 52 Юлемисте яам - Хобуяама и изменен маршрут автобусных линий №15 и №58.

Трамвайная линия № 6 Копли – Тонди

Трамваи будут останавливаться на всех трамвайных остановках по маршруту.

Автобусная линия № 52 Юлемисте яам – Хобуяама

В направлении Юлемисте: остановки „Хобуяама“, „Пронкси“, временные остановки возле Крейцвальди, 10 и 22, „Центральный рынок“, временная остановка на ул. Лубья, „Маяка“, „Сикупилли“, „Маяка пыйк“ и конечная остановка „Юлемисте яам“

В направлении Хобуяама: остановки „Юлемисте яам“, „Маяка пыйк“, „Сикупилли“, „Маяка“, „Автобусный вокзал“, „Центральный рынок“, временные остановки возле Крейцвальди, 25 и сквера Рауа, „Пронкси“, конечная остановка „Хобуяама“

Автобусная линия № 15 Эстония – Сыямяэ

В направлении Эстония: дополнительная остановка „Леннуяам“

В направлении Сыямяэ: начальная остановка „Эстония“ на Театральной площади, временная остановка возле Кеэвизе, 10, „Леннуяам“

Автобусная линия № 58 Прийсле – Соссимяги

В направлении Соссимяги: „Маяка пыйк“, „Сикупилли“, конечная остановка „Соссимяги“

В направлении Прийсле: начальная остановка „Соссимяги“, временная остановка перед зданием Тартуское шоссе, 83, „Сикупилли“, „Маяка пыйк“

Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта доступна по этой ссылке.

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна по этой ссылке.

В результате работ летом 2024 года в Таллинне будет открыта новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 км, которая будет начинаться от перекрестка улицы Кивисилла с улицей Гонсиори и будет доходить до бульвара Мере. Укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению, согласно договору, будут завершены к февралю 2025 года.

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