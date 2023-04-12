Видео с обезглавливанием украинского военного: что известно

На первом полутораминутном видео люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) и в масках отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия.

Один из, предположительно, российских военных ведет переговоры по рации и отдает указания второму (который и совершает убийство при помощи ножа). Все разговоры ведутся на русском языке.

Лежащий на земле мужчина в форме с желтой лентой (их во время войны используют украинские военные) кричит и просит о пощаде: „Больно! Не надо!“ Находящиеся рядом люди подбадривают человека с ножом.

Затем участники съемки демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия, после чего звучит фраза: „В мешок *****. И отправить командиру“.

Подлинность видеозаписи пока не подтверждена. На видео видны ярко-зеленые листья, поэтому не исключено, что запись могла быть сделана еще в прошлом году.

Почти одновременно в сети появилось еще одно видео с обезглавленными военными в украинской униформе.

На кадрах видны два обезглавленных трупа, лежащих на земле рядом с разбитой бронемашиной. У мертвых солдат отрезаны также кисти рук.

Российские телеграм-каналы предполагают, что ролик был снят бойцами ЧВК „Вагнер“ в районе Бахмута.

Реакция в Украине

Комментируя видеозаписи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на это злодеяние должен отреагировать каждый мировой лидер.

„Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен видеть. Это видео России такой, какой она есть... Это не эпизод, так было и раньше. Так было в Буче, тысячи раз... Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все“, - сказал он.