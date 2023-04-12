Экономика
12.04.2023, 15:52

Внимание! Пересечение грузовиками эстонско-российской границы затруднено

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Arvi Kriis | Delfi Meedia

На эстонских пунктах пропуска на эстонско-российской границе уже второй день длинные очереди, так как Российская Федерация не принимает грузовые автомобили, сообщил Налогово-таможенный департамент ЭР.

„Информация о длинных очередях будет важна прежде всего для тех перевозчиков, которые занимаются транспортировкой быстро портящегося груза. К сожалению, российская таможня официально нас не извещала о причинах сбоя, поэтому мы не можем прогнозировать, сколько потребуется времени для разрешения ситуации“, - сказал руководитель по пограничным вопросам MTA Антс Кутти.

„Насколько нам известно, причиной может быть технический сбой в работе пограничной информационной системы Российской Федерации“, - добавил он.

На пограничном пункте в Нарве в данный момент в очереди стоят 198 грузовиков, запаздывание по пересечению границы составляет 45 часов; в Койдула в очереди находятся 256 грузовиков (51 час); в Лухамаа 283 грузовика (50 часов).

10 апреля российская таможня сообщала, что в результате внешнего воздействия на IT-ресурсы „фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии