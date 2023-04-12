Внимание! Пересечение грузовиками эстонско-российской границы затруднено
На эстонских пунктах пропуска на эстонско-российской границе уже второй день длинные очереди, так как Российская Федерация не принимает грузовые автомобили, сообщил Налогово-таможенный департамент ЭР.
„Информация о длинных очередях будет важна прежде всего для тех перевозчиков, которые занимаются транспортировкой быстро портящегося груза. К сожалению, российская таможня официально нас не извещала о причинах сбоя, поэтому мы не можем прогнозировать, сколько потребуется времени для разрешения ситуации“, - сказал руководитель по пограничным вопросам MTA Антс Кутти.
„Насколько нам известно, причиной может быть технический сбой в работе пограничной информационной системы Российской Федерации“, - добавил он.
На пограничном пункте в Нарве в данный момент в очереди стоят 198 грузовиков, запаздывание по пересечению границы составляет 45 часов; в Койдула в очереди находятся 256 грузовиков (51 час); в Лухамаа 283 грузовика (50 часов).
10 апреля российская таможня сообщала, что в результате внешнего воздействия на IT-ресурсы „фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено“.