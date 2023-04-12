Внимание! Пересечение грузовиками эстонско-российской границы затруднено

„Информация о длинных очередях будет важна прежде всего для тех перевозчиков, которые занимаются транспортировкой быстро портящегося груза. К сожалению, российская таможня официально нас не извещала о причинах сбоя, поэтому мы не можем прогнозировать, сколько потребуется времени для разрешения ситуации“, - сказал руководитель по пограничным вопросам MTA Антс Кутти.