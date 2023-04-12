Таллинн уточняет принципы назначения пособия, зависящего от уровня доходов
Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании направила на утверждение горсобрания проект постановления, в соответствии с которым будет уточнен ход начисления пособия, зависящего от доходов, а также принимаемые в расчет источники доходов.
„В данном случае мы имеем дело с однократной экстренной помощью для облегчения положения в виду внезапных материальных сложностей, при выплате которой основываются на доходах за прошлый месяц, - отметила вице-мэр Бетина Бешкина. – Согласно изменениям, впредь в качестве источника дохода заявителя будут учитываться и алименты. В то же время выплаченные алименты и удержанные в исполнительном процессе суммы не принимаются в расчет в качестве доходов, поскольку эти деньги человек не может использовать для обеспечения себя или своей семьи. В качестве доходов не будет рассматриваться и однократно выплачиваемые пособия, например, по рождению или к началу учебного года, а также другие компенсации, выплачиваемые государством или местным самоуправлением“, - пояснила Бешкина.
По словам Бешкиной, число получающих пособие, зависящее от уровня доходов, в последние годы возросло. „В прошлом году в Таллинне такое пособие получили 6053 семьи на общую сумму 1,23 млн евро. Годом ранее число получающих пособие семей составляло 4860, а общая сумма поддержки – 930 000 евро. Также возросло число получателей прожиточного пособия“, - сказала вице-мэр.
Пособие, зависящее от уровня доходов, направленное на обеспечение базовых нужд семьи, можно получить с учетом разных обстоятельств: в основном на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, для оплаты кружков по интересам и занятий спортом для ребенка, а также при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях.
При назначении пособия отталкиваются от величины нетто-дохода заявителя и членов его семьи в месяц, предшествующий подаче ходатайства. При назначении пособия исходят из понятия расчетного порога дохода, то есть суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов, связанных с оплатой жилья, зарегистрированного в регистре народонаселения, и других обоснованных расходов. Расчетный порог дохода составляет 300 евро на каждого члена семьи. Если человек имеет право на получение пособия, взрослому можно назначить пособие максимальной величиной 250 евро, а ребенку – 350 евро в календарный год. Начиная с 1 апреля пособие, зависящее от уровня дохода, направленное на обеспечение семьи, назначается на единых общегородских основаниях, что гарантирует таллиннцам равное обращение.
Изменения также уточняют, что при подаче ходатайства о получении пособия, зависящего от уровня доходов, для обеспечения себя или семьи в качестве семьи рассматриваются люди, которые живут вместе и ведут совместное хозяйство.
Изменения будут внесены в постановление Таллиннского горсобрания о порядке оказания социальной помощи, а также о порядке и условиях выплаты социальных пособий („Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“, „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“), они должны пройти утверждение горсобрания. Постановление вступит в силу в общем порядке на третий день после публикации в Riigi Teataja, однако изменения будут применяться задним числом с 1 апреля 2023 года. Ходатайствовать о пособии можно будет в отделе социального обеспечения при районной управе по месту жительства.
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