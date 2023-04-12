Таллинн уточняет принципы назначения пособия, зависящего от уровня доходов

„В данном случае мы имеем дело с однократной экстренной помощью для облегчения положения в виду внезапных материальных сложностей, при выплате которой основываются на доходах за прошлый месяц, - отметила вице-мэр Бетина Бешкина. – Согласно изменениям, впредь в качестве источника дохода заявителя будут учитываться и алименты. В то же время выплаченные алименты и удержанные в исполнительном процессе суммы не принимаются в расчет в качестве доходов, поскольку эти деньги человек не может использовать для обеспечения себя или своей семьи. В качестве доходов не будет рассматриваться и однократно выплачиваемые пособия, например, по рождению или к началу учебного года, а также другие компенсации, выплачиваемые государством или местным самоуправлением“, - пояснила Бешкина.

По словам Бешкиной, число получающих пособие, зависящее от уровня доходов, в последние годы возросло. „В прошлом году в Таллинне такое пособие получили 6053 семьи на общую сумму 1,23 млн евро. Годом ранее число получающих пособие семей составляло 4860, а общая сумма поддержки – 930 000 евро. Также возросло число получателей прожиточного пособия“, - сказала вице-мэр.

Пособие, зависящее от уровня доходов, направленное на обеспечение базовых нужд семьи, можно получить с учетом разных обстоятельств: в основном на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, для оплаты кружков по интересам и занятий спортом для ребенка, а также при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях.