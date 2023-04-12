Врач рассказал, как будет проходить протезирование у Костомарова

По мнению эксперта, на все хирургические вмешательства потребуется еще около четырех месяцев. Однако это значит, что олимпийский чемпион уже скоро сможет самостоятельно вставать с постели.

„Это подготовительный этап. Надо посмотреть размер культи, сформировать культю, а потом подготовить на нее протез, — отметил Серебрянский. — Наверное, будут вначале протезировать ноги, чтобы Роман мог вставать. Сначала одну, потом вторую“.

Также врач отметил, что, как только Костомаров научится вставать при помощи протезов, он избавится от угрозы возникновения пролежней — процесса отмирания мягких тканей, который происходит из-за нарушения кровообращения у лежачих больных.

„Кормить Романа пока будут так, ложечкой. Затем прооперируют ему руки — там будут более сложные протезы“, — сказал Серебрянский, отметив, что весь процесс займет примерно четыре месяца. Об этом сообщает русский портал „Газета“.

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