Врач рассказал, как будет проходить протезирование у Костомарова
Терапевт Юрий Серебрянский рассказал, сколько времени займет подготовка рук и ног Романа Костомарова к протезированию и сама установка искусственных конечностей. Слова специалиста приводит портал PopCornNews.
По мнению эксперта, на все хирургические вмешательства потребуется еще около четырех месяцев. Однако это значит, что олимпийский чемпион уже скоро сможет самостоятельно вставать с постели.
„Это подготовительный этап. Надо посмотреть размер культи, сформировать культю, а потом подготовить на нее протез, — отметил Серебрянский. — Наверное, будут вначале протезировать ноги, чтобы Роман мог вставать. Сначала одну, потом вторую“.
Также врач отметил, что, как только Костомаров научится вставать при помощи протезов, он избавится от угрозы возникновения пролежней — процесса отмирания мягких тканей, который происходит из-за нарушения кровообращения у лежачих больных.
„Кормить Романа пока будут так, ложечкой. Затем прооперируют ему руки — там будут более сложные протезы“, — сказал Серебрянский, отметив, что весь процесс займет примерно четыре месяца. Об этом сообщает русский портал „Газета“.
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