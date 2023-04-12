Елена Вяльбе: каждый, кто выполнит требования МОК, являются предателями России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, смогут ли спортсмены сами решать, участвовать или нет в международных стартах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает „Чемпионат“.

„Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят „нет“.

Лишит ли государство финансирования того, кто скажет „да“? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчёт государства не знаю, я маленький человек“, — приводит слова Вяльбе „Матч ТВ“.

Ранее сама Вяльбе не раз заявляла, что считает недопустимым участие россиян в международных соревнованиях в соответствии с требованиями, выдвинутыми МОК.

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