Елена Вяльбе: каждый, кто выполнит требования МОК, станет предателем России(3)
Елена Вяльбе, Президент Федерации лыжных гонок России, объявила, что все спортсмены, подчиненные требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), являются предателями.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, смогут ли спортсмены сами решать, участвовать или нет в международных стартах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает „Чемпионат“.
„Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят „нет“.
Лишит ли государство финансирования того, кто скажет „да“? Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчёт государства не знаю, я маленький человек“, — приводит слова Вяльбе „Матч ТВ“.
Ранее сама Вяльбе не раз заявляла, что считает недопустимым участие россиян в международных соревнованиях в соответствии с требованиями, выдвинутыми МОК.
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