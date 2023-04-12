Новости Эстонии
12.04.2023, 14:43

Кая Каллас прояснила вопрос с правом голоса граждан РФ и Беларуси

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Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По словам председателя Партии реформ, кандидата в премьер-министры Каи Каллас, новая коалиция планирует не отобрать у граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах, а лишь на время приостановить его действие.

„Мы не идем отбирать это право голоса на местных выборах у российских и белорусских граждан. Мы говорим о его приостановке на время войны“, - подчеркнула Каллас, выступая во вторник вечером в эфире телеканала ETV.

„Райт Марусте - бывший государственный судья, бывший судья Европейского суда - считает, что это можно сделать. Да, лишить такого права сложнее, но приостановить - это должно быть проще“, - приводит слова политика rus.err.

По словам кандидата в министры юстиции, реформиста Калле Лаанета, правительство вместе с экспертами в области государственного права изучит, возможно ли с правовой точки зрения без изменения Конституции лишить граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах.

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