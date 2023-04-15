Ощущение, что не хотят отпускать: украинцы рассказали, что не могут получить гражданство Эстонии, так как отказаться от украинского не выходит

Анна родилась в Эстонии, но получила гражданство Украины по отцу. Когда пришло время менять паспорт, оказалось, что это проблематично. „Времени на замену паспорта не было, к консулу на прием не записаться - мест нет, запись только электронная. Так что решили отказаться от гражданства“, - рассказывает Анна. Она стала узнавать, что требуется для получения эстонского гражданства, выполнила все требования.

„Все сдали, все заполнили, Эстония дала добро. Даже бумага есть и просьба к украинскому консулу, чтобы лишили украинского гражданства, так как в Эстонии можно иметь только одно. Но все письма, звонки, заказные письма с бумагами просто игнорировали“, - жалуется Анна. По словам девушки, ей больше месяца не отвечали ни на одно письмо.

„Мы ездили в посольство, нам пришлось ездить туда больше 3-х раз из другого города - и все это просто без толку, 5 минут разговора и ответ - мест нет, ждите, запись только электронная! В итоге после месяца и отправленных более 10 писем ответ пришел“, - рассказывает Анна. Отказаться от гражданства у нее так и не получилось - в ответе было сказано, что во время войны такими вопросами не занимаются.

У Инны - похожая ситуация, только по словам женщины, ее в украинском посольстве посылали решать данный вопрос в Украине.

„Уже давно пытаемся выйти из гражданства Украины, так как в Эстонии живем 25 лет. У всей семьи сданы эстонский и Конституция. В украинском посольстве нам сказали, что обязательно нужно ехать в Украину - то есть делать это по месту рождения. Там нужно, чтобы поставили в паспорт печать, и с этой печатью ехать обратно сюда в посольство. Дурдом самый настоящий! Куда ехать, если я там не живу и никого там нет!“ - возмущается Инна. Действие ее украинского паспорта совсем скоро закончится, поэтому женщина надеялась вместо него получить уже эстонский.