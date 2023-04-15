Ощущение, что не хотят отпускать: украинцы рассказали, что не могут получить гражданство Эстонии, так как отказаться от украинского не выходит(5)
Что нужно для того, чтобы получить эстонское гражданство? Как правило, мы сразу вспоминаем о знании языка, конституции, лояльности к государству и прожитых 8 годах в Эстонии (подробнее об условиях - здесь). Однако мы можем забыть одну деталь - отказ от гражданства, которое у вас уже есть. Именно это стало проблемой для некоторых украинцев, которые решили сменить гражданство.
Анна родилась в Эстонии, но получила гражданство Украины по отцу. Когда пришло время менять паспорт, оказалось, что это проблематично. „Времени на замену паспорта не было, к консулу на прием не записаться - мест нет, запись только электронная. Так что решили отказаться от гражданства“, - рассказывает Анна. Она стала узнавать, что требуется для получения эстонского гражданства, выполнила все требования.
„Все сдали, все заполнили, Эстония дала добро. Даже бумага есть и просьба к украинскому консулу, чтобы лишили украинского гражданства, так как в Эстонии можно иметь только одно. Но все письма, звонки, заказные письма с бумагами просто игнорировали“, - жалуется Анна. По словам девушки, ей больше месяца не отвечали ни на одно письмо.
„Мы ездили в посольство, нам пришлось ездить туда больше 3-х раз из другого города - и все это просто без толку, 5 минут разговора и ответ - мест нет, ждите, запись только электронная! В итоге после месяца и отправленных более 10 писем ответ пришел“, - рассказывает Анна. Отказаться от гражданства у нее так и не получилось - в ответе было сказано, что во время войны такими вопросами не занимаются.
У Инны - похожая ситуация, только по словам женщины, ее в украинском посольстве посылали решать данный вопрос в Украине.
„Уже давно пытаемся выйти из гражданства Украины, так как в Эстонии живем 25 лет. У всей семьи сданы эстонский и Конституция. В украинском посольстве нам сказали, что обязательно нужно ехать в Украину - то есть делать это по месту рождения. Там нужно, чтобы поставили в паспорт печать, и с этой печатью ехать обратно сюда в посольство. Дурдом самый настоящий! Куда ехать, если я там не живу и никого там нет!“ - возмущается Инна. Действие ее украинского паспорта совсем скоро закончится, поэтому женщина надеялась вместо него получить уже эстонский.
Поскольку паспорт вот-вот закончится, то женщина хотела бы, конечно, уже получить новый эстонский, а украинский продлить на это время. „В нашем департаменте полиции сказали, что ехать никуда не нужно. Возможно, сейчас из-за войны что-то поменяли, а возможно и в украинском посольстве ерунды наговорили. Ну, куда ехать в другую страну, когда в цивилизованных странах должно делаться все на месте?“ - недоумевает Инна. В ее случае отказаться от гражданства пока что не получилось. По ее словам, сейчас попасть на прием в посольство практически невозможно.
„Сейчас нет ни живой очереди, ни номерков свободных. Связано ли это с огромным наплывом беженцев? Скорее всего. Но теперь я - человек, который прожил здесь 25 лет, - не могу элементарно даже продлить паспорт. Собиралась в отпуск лететь - теперь только остается ждать какого-то сдвига. Или караулить номерки - в интернете пишут, что они появляются в 3 ночи на сайте и разлетаются за несколько секунд. К сожалению, у меня нет такой возможности - караулить номерки по ночам. Есть ощущение, что просто не хотят отпускать“, - говорит Инна.
Посольство Украины: процедура по-прежнему работает, просто очереди очень большие
RusDelfi связался с украинским посольством в Таллинне и получил следующий ответ: посольство продолжает прием документов на выход из украинского гражданства. Проблема в том, что свободных слотов для записи сейчас действительно нет - на прием стремится попасть большой поток людей. Все подробности о процедуре можно узнать по ссылке.
Документы для оформления выхода из гражданства Украины принимаются от лиц, выехавших на постоянное проживание за границу в установленном законодательством Украины порядке (в зарубежном паспорте должен быть поставлен штамп „постоянное проживание“) и проживают на территории консульского округа.
Регистрация на указанную услугу подачи документов на выход из гражданства Украины осуществляется только онлайн через систему электронной очереди по ссылке. Периодически появляются слоты для этой услуги.