12.04.2023, 14:35
ФОТО | Вторая попытка оказалось удачной! Каллас получила мандат от Рийгикогу на формирование правительства(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рийгикогу выдал Кайе Каллас мандат на формирование правительства.
Сформировать правительство Каллас предложила еще во вторник, но из-за окончания рабочего дня голосование так и не состоялось. Сегодня заседание продолжилось. Каждый член Рийгикогу имел право задать два устных вопроса кандидату в премьер-министры.
В ходе голосования 59 членов Рийгикогу проголосовали за предоставление премьер-министру мандата на формирование правительства, 38 - против. Для предоставления мандата требовалось большинство голосов „за“.
После заседания новый состав Рийгикогу продолжит формирование парламентских групп.