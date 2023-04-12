Новости Эстонии
12.04.2023, 14:35

ФОТО | Вторая попытка оказалось удачной! Каллас получила мандат от Рийгикогу на формирование правительства

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Заседание Рийгикогу 12.04.2023
Заседание Рийгикогу 12.04.2023
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Рийгикогу выдал Кайе Каллас мандат на формирование правительства.

Сформировать правительства Каллас предложила еще во вторник, но из-за окончания рабочего дня, голосование так и не состоялось. Сегодня заседание продолжилось. Каждый член Рийгикогу имел право задать два устных вопроса кандидату в премьер-министры.

В ходе голосования 59 членов Рийгикогу проголосовали за предоставление премьер-министру мандата на формирование правительства, 38 - против. Для предоставления мандата требовалось большинство голосов „за“.

После заседания новый состав Рийгикогу продолжит формирование парламентских групп.





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