Новости Эстонии
12.04.2023, 14:27

ГРАФИК | Поддержка Партии реформ падает. Рейтинг EKRE и центристов потихоньку растет

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Delfi
Председатели лидирующих партий: Мартин Хельме (EKRE, вверху слева), Юри Ратас (ЦП, внизу слева), Кая Каллас (Партия реформ, справа)
Председатели лидирующих партий: Мартин Хельме (EKRE, вверху слева), Юри Ратас (ЦП, внизу слева), Кая Каллас (Партия реформ, справа)
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Согласно результатам последних опросов общественного мнения среди граждан Эстонии, обладающих избирательным правом, поддержка Партии реформ составляет 26,3%, Эстонской консервативной народной партии - 18% и Центристской партии - 16,9%

Еженедельно социологическая фирма Norstat Eesti проводит по заказу НКО „Институт изучения общества“ (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut) опросы политических предпочтений граждан Эстонии. Последние суммированные результаты отражают настроения общества в период с 14 марта по 10 апреля. Всего было опрошено 4000 граждан ЭР, обладающих избирательным правом (в возрасте 18 лет и старше).

Рейтинг лидирующей Партии реформ сократился на 1,5%. Однако за последние три недели падение составило 3%. Идущая на втором месте EKRE нарастила поддержку на 1%. Поддержка занимающих третье место центристов выросла на 1,6%.

На графиках ниже показаны суммированные рейтинги за период с 7 марта по 3 апреля (верхний график) и с 14 марта по 10 апреля (нижний график).

За первой тройкой следуют Eesti 200 (15,6%), Социал-демократическая партия (10,3%) и партия Isamaa (7,9%).

Рейтинги Eesti 200, Isamaa и СДП за последние недели заметно не изменились.

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