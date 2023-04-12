Лягушки спешат на свадьбу, и им нужна помощь: в Эстонии началась масштабная весенняя миграция земноводных

Весной в Эстонии земноводные мигрируют с мест зимовки в места размножения, но, к сожалению, некоторые миграционные пути пересекают дороги с интенсивным движением. „На таких отрезках дорог за несколько часов гибнут сотни лягушек, которые уже никогда не оставят потомства. Для одной локальной популяции такая систематическая гибель во время весенней свадебной миграции может означать вымирание“, — пояснила руководитель кампании „Спасение земноводных“ Биргит Пурга.

Жабы гибнут чаще

Лягушки спешат на свадьбу по всей Эстонии. Температура выше нуля по вечерам и местами небольшой дождь подтолкнули миграцию земноводных. „В настоящее время основными путешественниками являются жабы и травяные лягушки. Последние из них прыгают и поэтому быстрее переходят дорогу. Массовой гибели на дорогах больше подвержены жабы, так как они не прыгают, а ходят, - объяснила Пурга. - Добровольцы подсчитывают и определяют лягушек по видам, что является ценной информацией для исследователей земноводных. В то же время, так люди начинают лучше узнавать наших земноводных“, — добавила Биргит. Кроме этого, всем следует быть внимательными в отношении болотных лягушек в необычных синих свадебных нарядах по всей Эстонии. Эстонский фонд природы приглашает вас поделиться фотографиями этих редких голубых лягушек на странице Konnad teel в Facebook и на сайте konnad.elfond.ee.

Толоки по спасению лягушек