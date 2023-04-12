Урмас Рейнсалу отреагировал на видеозапись казни, предположительно, украинского военнослужащего

По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства, запись еще раз подчеркивает неприемлемость диалога с Россией и появления российских спортсменов на международной арене.

„В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата...

...И мы еще говорим о необходимости диалога и соревнованиях друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?

Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!“ - заверил Рейнсалу.

Подробнее о видеозаписи читайте здесь.

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