ФОТО | Гендиректор КаПо рассказал о ситуации с безопасностью в Эстонии(13)
Сегодня Полиция безопасности Эстонии представила новый ежегодник.
Генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу подвел итоги наиболее важных событий и мероприятий.
В ежегоднике этого года ведомство обсудило, в частности, вопросы защиты конституционного порядка, контрразведки, кибербезопасности, предотвращения международного терроризма, экономической безопасности и расследования преступлений агрессии, совершенных Россией.
Директор КАПО:
В Эстонии нет русскоязычной пятой колонны.
Есть случаи вербовки IT-специалистов из РФ и Беларуси
Мы наблюдаем проблемы в связи со злоупотреблением э-резиденством со стороны людей из третьих стран.
В Эстонии более 10 тыс. представителей ислама, их число растет, в случае неудачной интеграции в эстонское общество есть вероятность радикализации ее представителей, отдельные случаи уже встречались.
Бывший главред эстонского Sputnik Елена Черышева, которую задерживало КаПо (и ходатайствовало о заключении ее под стражу, но суд отклонил), выехала на пару дней в Россию и так и не вернулась. По словам КаПо, теперь она ведет деятельность в оккупированном Крыме.
Полностью ежегодник на эстонском языке можно прочитать здесь: