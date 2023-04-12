Новости Эстонии
12.04.2023, 10:15

ФОТО | Гендиректор КаПо рассказал о ситуации с безопасностью в Эстонии

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Delfi

Сегодня Полиция безопасности Эстонии представила новый ежегодник.

Генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу подвел итоги наиболее важных событий и мероприятий.

В ежегоднике этого года ведомство обсудило, в частности, вопросы защиты конституционного порядка, контрразведки, кибербезопасности, предотвращения международного терроризма, экономической безопасности и расследования преступлений агрессии, совершенных Россией.

Директор КАПО:

  • В Эстонии нет русскоязычной пятой колонны.

  • Есть случаи вербовки IT-специалистов из РФ и Беларуси

  • Мы наблюдаем проблемы в связи со злоупотреблением э-резиденством со стороны людей из третьих стран.

  • В Эстонии более 10 тыс. представителей ислама, их число растет, в случае неудачной интеграции в эстонское общество есть вероятность радикализации ее представителей, отдельные случаи уже встречались.

  • Бывший главред эстонского Sputnik Елена Черышева, которую задерживало КаПо (и ходатайствовало о заключении ее под стражу, но суд отклонил), выехала на пару дней в Россию и так и не вернулась. По словам КаПо, теперь она ведет деятельность в оккупированном Крыме.

Полностью ежегодник на эстонском языке можно прочитать здесь:

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