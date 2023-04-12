ФОТО | Гендиректор КаПо рассказал о ситуации с безопасностью в Эстонии

Бывший главред эстонского Sputnik Елена Черышева, которую задерживало КаПо (и ходатайствовало о заключении ее под стражу, но суд отклонил), выехала на пару дней в Россию и так и не вернулась. По словам КаПо, теперь она ведет деятельность в оккупированном Крыме.