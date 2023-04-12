Украинским беженцам подарят 1500 билетов на матчи национальной сборной по хоккею(6)
Eesti Hoki и АО Vestman Energia подарят 1500 билетов на матчи сборной Украины на чемпионате мира по хоккею в Таллинне проживающим в Эстонии украинским беженцам в рамках пакета „Mängumees“
В то же время Eesti Hoki предлагает всем желающим частным лицам и фирмам возможность приобрести пакеты билетов на чемпионат мира по хоккею в рамках программы „Mängumees“, чтобы пригласить живущих в Эстонии украинцев поболеть за их хоккейную команду.
С 23 по 29 апреля в Таллинне, в ледовом холле „Тондираба“, пройдет чемпионат мира I дивизиона группы B, где примут участие сборные Эстонии, Украины, Японии, Китая, Нидерландов и Сербии.
Украинская команда встретится с Китаем 23 апреля, с Сербией 24 апреля, с Нидерландами 27 апреля и с Японией 29 апреля, и приобрести билеты на эти игры можно через пакет „Mängumees“, чтобы они дошли до украинцев в Эстонии. Билеты Mängumees на игру Эстония-Украина 26 апреля приобрести нельзя.
„Я очень рад, что сборная Украины по хоккею скоро примет участие в чемпионате мира в Таллинне. Хоккей очень много значит для украинцев, и поэтому очень приятно, что мы можем предложить украинцам, спасающимся от войны в Эстонии, возможность на мгновение почувствовать себя дома и поболеть за свою национальную команду. Я очень надеюсь, что многие люди и компании последуют примеру AS Vestman Energia и также приобретут пакет „Mängumees“, с помощью которого можно убить двух зайцев: предложить украинцам в Эстонии уникальную возможность испытать чувство патриотизма и поддержать сборную своей страны по хоккею с шайбой, а также внести свой вклад в развитие молодежных команд Эстонии“, — сказал Рауно Паррас, председатель Эстонского хоккейного союза.
„Позитивные спортивные эмоции мотивируют всех нас! Мы очень рады сотрудничеству с Eesti Hoki, чтобы украинцы, находящиеся в Эстонии, могли следить за играми своей команды на чемпионате мира. Сохраним дружбу между Эстонией и Украиной!“, - подчеркнули AО Vestman Energia в своем обращении.
„Что такое хоккей? Это чувство единения, когда друзья или семья вместе, национальный флаг на щеке или на спине; эмоциональные горки, когда в один момент твой любимый игрок находится на скамейке штрафников, а в следующий момент уже забрасывает шайбу в ворота соперника. Мы рады, что в сотрудничестве с Eesti Hoki и AО Vestman Energia мы можем подарить такие эмоции людям, которые были вынуждены покинуть родину из-за войны“, — сказал Михаил Яковлев, заместитель директора Таллиннского миграционного центра.
Для приобретения пакета билетов „Mängumees“ вас просят сделать запрос на адрес электронной почты info@eestihoki.ee и оплатить выставленный счет. Цена одного билета 10 евро. После получения счета Piletitasku отправляет распечатанные билеты в Таллиннский миграционный центр, и оттуда они попадают непосредственно к украинским хоккейным болельщикам.
Билеты на ЧМ I дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.
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