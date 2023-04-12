Украинским беженцам подарят 1500 билетов на матчи национальной сборной по хоккею

В то же время Eesti Hoki предлагает всем желающим частным лицам и фирмам возможность приобрести пакеты билетов на чемпионат мира по хоккею в рамках программы „Mängumees“, чтобы пригласить живущих в Эстонии украинцев поболеть за их хоккейную команду.

С 23 по 29 апреля в Таллинне, в ледовом холле „Тондираба“, пройдет чемпионат мира I дивизиона группы B, где примут участие сборные Эстонии, Украины, Японии, Китая, Нидерландов и Сербии.

Украинская команда встретится с Китаем 23 апреля, с Сербией 24 апреля, с Нидерландами 27 апреля и с Японией 29 апреля, и приобрести билеты на эти игры можно через пакет „Mängumees“, чтобы они дошли до украинцев в Эстонии. Билеты Mängumees на игру Эстония-Украина 26 апреля приобрести нельзя.

„Я очень рад, что сборная Украины по хоккею скоро примет участие в чемпионате мира в Таллинне. Хоккей очень много значит для украинцев, и поэтому очень приятно, что мы можем предложить украинцам, спасающимся от войны в Эстонии, возможность на мгновение почувствовать себя дома и поболеть за свою национальную команду. Я очень надеюсь, что многие люди и компании последуют примеру AS Vestman Energia и также приобретут пакет „Mängumees“, с помощью которого можно убить двух зайцев: предложить украинцам в Эстонии уникальную возможность испытать чувство патриотизма и поддержать сборную своей страны по хоккею с шайбой, а также внести свой вклад в развитие молодежных команд Эстонии“, — сказал Рауно Паррас, председатель Эстонского хоккейного союза.

„Позитивные спортивные эмоции мотивируют всех нас! Мы очень рады сотрудничеству с Eesti Hoki, чтобы украинцы, находящиеся в Эстонии, могли следить за играми своей команды на чемпионате мира. Сохраним дружбу между Эстонией и Украиной!“, - подчеркнули AО Vestman Energia в своем обращении.