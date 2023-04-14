Бензема строго соблюдает пост: во время Рамадана даже не пьет воду на тренировках!

Последним игроком „Реала“, забивавшим три мяча в класико, был Иван Саморано. Это произошло в матче „Сантьяго Бернабеу“ 7 января 1995 года, пишет Sports.ru.

Хет-трик в класико на „Камп Ноу“ ранее забивал только Ференц Пушкаш – это случилось 27 января 1963 года.

Причем сделал это Карим во время Рамадана – во время этого поста мусульманам запрещается принимать пищу и пить воду от рассвета и до заката. Бензема каждый год соблюдает пост – он даже не пьет воду во время тренировок.

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