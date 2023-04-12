12.04.2023, 09:30
ВИДЕО | Заседание Рийгикогу: „По вашим губам трудно что-либо прочесть, они почти не двигаются“(20)
Вчера состоялось заседание Рийгикогу, на котором каждый депутат парламента мог задать кандидату на пост премьер-министра два вопроса. Керт Кинго и Кая Каллас не удержались от препирательств. Свой первый вопрос в Рийгикогу задал и Варро Вооглайд.
Все началось с вопроса, который Керт Кинго (EKRE) задала Кае Каллас. „Вы говорили о кризисах, якобы созданных другим правительством, и обещали их разрешить, а на практике кризисов стало еще больше“, - сказала Кинго, добавив, что Каллас нарушала Конституцию и основы правового государства, раскалывала народ. „Вы намерены заниматься тем же самым и в новом правительстве?“ - поинтересовалась она.