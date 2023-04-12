ВИДЕО | Заседание Рийгикогу: „По вашим губам трудно что-либо прочесть, они почти не двигаются“

Все началось с вопроса, который Керт Кинго (EKRE) задала Кае Каллас. „Вы говорили о кризисах, якобы созданных другим правительством, и обещали их разрешить, а на практике кризисов стало еще больше“, - сказала Кинго, добавив, что Каллас нарушала Конституцию и основы правового государства, раскалывала народ. „Вы намерены заниматься тем же самым и в новом правительстве?“ - поинтересовалась она.

На это Каллас парировала, что не по ее вине разразились кризис, связанный с пандемией коронавируса, и энергетический кризис. „Не я виновник этих кризисов, но я пыталась решить эти кризисы, чтобы Эстония как можно менее болезненно вышла из них“, - сказала она.