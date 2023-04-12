Баскетболистка Бриттни Грайнер выпустит мемуары о заключении в России

Ожидается, что книга выйдет весной 2024 года, пишет РБК.



„Тот день [в феврале 2022 года] стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я готова поделиться только сейчас. <...> После невероятно сложных десяти месяцев содержания под стражей я благодарна за то, что меня спасли и что я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна за поддержку людей со всего мира“, — рассказала Грайнер.



По словам Грайнер, она также надеется, что ее книга повысит осведомленность о других американцах, арестованных за границей, включая репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.



Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево после обнаружения в ее багаже картриджей к вейпам с гашишным маслом.



Против американки было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере, в июле Грайнер признала вину, но отвергла наличие умысла совершить преступление. В августе Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии и крупному штрафу.



8 декабря Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, признанного в США виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.



Грайнер с 2015 года выступала за клуб УГМК из Екатеринбурга. В составе сборной США баскетболистка дважды выиграла Олимпийские игры (2016, 2020) и чемпионаты мира (2014, 2018).



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