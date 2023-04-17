Благотворительность
17.04.2023, 11:15

„Чернильница“ возвращается! 29 апреля в Таллинне вновь пройдет знаменитый благотворительный концерт

 
ФОТО: "Чернильница"

Серия культурно-благотворительных мероприятий „Чернильница“ возвращается после долгого перерыва! Уже 29 апреля в роскошном „Стеклянном зале“ Певческого поля вас ждёт яркий музыкально-поэтический коктейль и приятная возможность сделать большое доброе дело.

„Чернильница“ - это цикл мероприятий, объединяющих культуру и благотворительность, призванный создать для творческих людей, а также публики, предпочитающей интеллектуальный отдых, пространство, в котором можно отдохнуть душой и послушать стихи, лирику и авторские песни от местных незаурядных авторов.

Очередная - уже девятая по счету и первая после начала пандемии коронавируса - „Чернильница“ пройдёт 29 апреля в 19:00 в „Стеклянном зале“ Певческого поля (вход со стороны моря). Концерт, по традиции, благотворительный. Каждый, кто купит билет, сделает свой вклад в совместное пожертвование на организацию летнего лагеря со специальной программой для детей одного из замещающих домов Эстонии. Целевую передачу денег гарантирует MTÜ Südamete soojus. (sydametesoojus.ee)

„Чернильница“ началась когда-то как небольшие посиделки в маленьком кафе. Мне хотелось организовать яркий праздник, который объединит талантливых поэтов и музыкантов, и создать какое-то новое творческое движение. С руководителем благотворительной организации „Тепло Сердец“ Анной Рехема мы придумали сделать это мероприятие благотворительным и каждый раз мы собираем деньги с билетов и передаём в помощь организациям или частным лицам, нуждающимся в помощи“, - рассказал один из организаторов „Чернильницы“ Максим Галанин.

„С тех пор „Чернильница“ переросла в большое мероприятие, которое проводилось на различных ярких площадках, и у нас выступило много интересных авторов — актёры Русского Театра Эстонии, радиоведущая Юлия Календа, солист группы „Авеню“ Владимир Чердаков, Руслан PX, художник Эдуард Зенчик, группа „Идеальные Люди“, Дмитрий Христов и Геннадий Богданов, Иван Демьян из группы 7Б, эстоноязычные музыканты Rändaja и Jääär, а в этот раз специальный гость – актёр Александр Ивашкевич“.

Кто выступит в рамках IX „Чернильницы“?

Полный список выступающих и еще больше информации о каждом из них - на странице мероприятия в Facebook: fb.me/e/Vy3gVHAw

Приобрести билеты можно по ссылке. (Стоимость билета - 20 € в предварительной продаже/25 € на месте в день концерта.)

- МЕСТО: Стеклянный зал Певческого поля (вход со стороны моря)

- ДАТА И ВРЕМЯ: 29 апреля 2023, 19:00

Парковка перед зданием Певческого поля бесплатная.

Реквизиты для пожертвований:

Вы также можете сделать своё пожертвование дистанционно, если не планируете посещать мероприятие. Заранее благодарим!

MTÜ Heategevusfond Südamete Soojus
EE577700771008779675
(С пометкой Tsernilitsa9)
Или по ссылке: https://bit.ly/AnnetusMTU2023

Почему „Чернильница“?

Максим Галанин, автор проекта

„Название я придумал намеренно используя старомодный атавизм, слово Чернильница - предмет, который давно вышел из использования в современном мире, атавизм, что само по себе прикольно. В названии этого предмета есть некий романтизм, намёк на процесс писания пером, отсылка к серебряному веку. Хотя конечно же современная поэзия все реже похожа на поэзию серебряного века, но в этом нет ничего плохого, я считаю. У современной поэзии своё лицо и свой характер и стоит просто избегать сравнений“.

Смотрите также видео с „юбилейной“, 5-й „Чернильницы“:

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