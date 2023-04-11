„Мы не исключаем, что его просто притравливают“. Навальному вызвали в камеру скорую

Он отметил, что речь идет о „неизвестной болезни, от которой его никто не лечит“.

„На вопрос: „Так чем я болею?“ врач колонии отвечает ему: „Так весна же, у всех обострения“. Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто „притравливают“ с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно. Это может звучать как бред и паранойя для кого-то другого, но не для Навального после „Новичка“. Мы будем требовать проведения токсикологических и радиологических исследований, — написал Кобзев.

По словам Кобзева, за 15 суток в ШИЗО Навальный похудел на 8 килограммов, а бандероли с лекарствами, которые отправляет ему его мать, „колония совершенно нагло не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно“.

Кобзев также рассказал, что один из сотрудников колонии „тайком“ сообщил Навальному, что против него готовится „провокация с сокамерником“. Адвокат заявил, что проинформировал об этом уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и направит обращения главе ФСИН Аркадию Гостеву и генпрокурору Игорю Краснову.

11 апреля в соцсетях Навального сообщалось, что его снова отправили в ШИЗО. Предыдущий срок пребывания в штрафном изоляторе закончился 7 апреля, ему снова предстоит провести там 15 суток. Его также ограничили в покупке еды, „почти полностью убрали время на письма“, а прогулку перенесли с дневного времени на 7 утра.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.