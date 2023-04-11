Шутник или растлитель малолетних? Видео Далай-ламы с мальчиком вызвало возмущение и споры

В попавшем в сеть ролике от 28 февраля он целует ребенка в губы в своей индийской резиденции в Дхарамсале, после чего говорит ему, чтобы тот пососал его язык.

Видеозапись попала в интернет несколько дней назад и стала предметом горячих дискуссий.

„Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой манере, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте“, - заявили в его канцелярии.

Однако многие усомнились в том, что эта шутка была такой уж невинной.

Что произошло?

28 февраля духовный лидер буддистов общался примерно со 120 школьниками, прошедшими программу обучения благотворительного фонда M3M Group. Мальчик был в числе пришедших.

На видео ребенок спрашивает, можно ли ему обнять Далай-ламу, на что тот показывает на свою щеку со словами: „Сначала сюда“. Затем мальчик целует его в щеку и обнимает.

Потом 83-летний лама целует мальчика в губы и прижимается лбом к его лбу, после чего высовывает язык и предлагает ребенку пососать его. Собравшиеся смеются, а мальчик высовывает язык и немного отстраняется от мужчины.

Далее духовный лидер еще несколько раз обнимает школьника и советует ему общаться с людьми, творящими мир и счастье вокруг.

Сам Далай-лама, получивший в 1989 году Нобелевскую премию мира, не ссылался на тибетские традиции в своем заявлении после инцидента, где он публично извинился перед мальчиком и его семьей и сказал, что сожалеет о случившемся.

Существует ли такая традиция?

Высунутый язык - это действительно способ выражения согласия или приветствия в Тибете.

Как утверждают исследователи Института Восточной Азии при Калифорнийском университете в Беркли, высунутый язык традиционно является знаком уважения или согласия, а также используется в качестве приветствия в тибетской культуре.