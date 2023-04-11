ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (412-й день) | Британская разведка: Россия вооружает десантников для наступления. Возле аэропорта Белгорода взорвался беспилотник

Украина может получить обещанные Данией самоходные артиллерийские установки CAESAR уже в мае, заявил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым. „Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце“. Сейчас эти боевые машины французского производства находятся на полигоне в Дании, добавил и.о. главы Минобороны королевства. Кроме того, Копенгаген рассчитывает начать поставки в Украину танков Leopard 1 к лету, указал Поульсен. В течение полугода в Украину можно будет поставить около 100 танков этого типа, отметил он.

Ранее о попадании беспилотника на территорию аэропорта имени Шухова писали телеграм-каналы Baza и Shot. По их данным, БПЛА самолётного типа с неизвестным взрывным устройством упал и взорвался, повредив забор и кабель сигнализации аэропорта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Неизвестный беспилотник в понедельник упал и взорвался на территории аэропорта в Белгороде, подтвердило российское государственное информагентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В Херсонской области за сутки ранены два человека, написал глава ОВА Александр Прокудин в Telegram-канале. Всего по региону войска РФ нанесли 56 ударов, выпустив 285 снарядов. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, а также на территорию медицинского учреждения, в музей и административное здание в Херсоне.

Как сообщил в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, в результате обстрелов в регионе получили ранения пять мирных жителей: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимильяновке.

За минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию девяти областей Украины, сообщил Military Media Center со ссылкой на данные министерства обороны Украины. Обстрелам из разных видов оружия, включая минометы, танки, артиллерию, РСЗО, БПЛА и тактическую авиацию, подверглись 114 населенных пунктов в Донецкой, Херсонской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях. В результате атак поражены 40 объектов инфраструктуры.

Украинские военные готовятся к форсированию Днепра, на правый берег реки перебрасываются живая сила и техника, заявил глава российской оккупационной администрации аннексированной РФ части Запорожской области Владимир Сальдо. По его словам, на правый берег Днепра перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства.

Пригожин 7 апреля раскритиковал работу МИД в Африке, заявив, что ЧВК сталкивается с „колоссальными трудностями“ при взаимодействии с министерством иностранных дел и другими государственными структурами в регионе.

Публичная дискуссия министерства иностранных дел России и создателя частной военной компании „Вагнер“ Евгения Пригожина является продолжением усилий Кремля по дискредитации предпринимателя, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Российские правительственные учреждения, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой, указывают аналитики. Сам предприниматель пытается „представить себя государственным деятелем, способным влиять на иностранные дела“, а также преувеличивает роль сил „Группы Вагнера“ в действиях России в Украине, отмечают эксперты ISW.

Официальный представитель министерства иностранных дел Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине „основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве держаться на одинаковом расстоянии от обеих сторон“. В то же время Вашингтону „неизвестно о выполнении этого плана“, заявил WP представитель властей США, имея в виду поставку египетских ракет России.

Египет намеревался тайно снабдить Россию десятками тысяч ракет, пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на один из предполагаемых секретных документов США, появление которых в интернете привело к расследованиям со стороны Вашингтона. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам произвести до 40 тысяч ракет для их поставки в Россию, следует из документа, датированного 17 февраля. Кроме того, глава государства потребовал держать информацию о производстве и транспортировке снарядов в тайне с целью „избежать проблем с Западом“, указывает WP.

Британская военная разведка пишет о возрастающей роли российских воздушно-десантных войск (ВДВ) в наступательных операциях в Украине. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, приводятся сообщения российских СМИ от 3 апреля о передаче ВДВ тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“. Эти системы, стреляющие термобарическими снарядами, обычно используются российскими специализированными войсками радиационной, химической и биологической защиты и ранее не состояли на вооружении ВДВ. По мнению разведки, передача ТОС-1А, вероятно, указывает на будущую роль десантников в наступательных операциях в Украине. „Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после того, как эти войска понесли большие потери в первые девять месяцев войны“, - говорится в сводке.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, утром армия РФ нанесла „массированный удар“ по линии соприкосновения в Запорожской области. „По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. К счастью, без пострадавших“.

Во вторник днем российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Потери уточняются“, - добавил он. Ермак также опубликовал фотографии последствий авиаудара по Орехову.

„Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации“, - говорится в документе. Отмечается, что такая мера будет действовать до явки гражданина в военкомат.

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Текст нововведений был опубликован за несколько часов до этого на портале нижней палаты. Поправки, среди прочего, предусматривают запрет на выезд, управление транспортом и некоторые имущественные операции для граждан, получивших повестки, но не явившихся по ним. В единой базе данных призывников, создание которой также оговаривает документ, окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов намерен инициировать арбитражный процесс против России из-за захваченных активов в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщает пресс-служба его инвестиционной группы SCM. Бизнесмен потребует от России компенсации убытков, причиненных ему „вследствие вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми „ДНР“ и „ЛНР“ под руководством или контролем России в 2014-2017 годах“.

Во время российской оккупации части Киевской области в конце февраля - начале апреля прошлого года в области погибли 1374 гражданских лица, и 717 из них были застрелены из стрелкового оружия. Об этом во вторник на брифинге рассказал начальник областной полиции.

„На сегодняшний день выявлено 1374 тела погибших. Это гражданские, украинцы, которые были убиты. И тут важным аспектом является то, что из 1374 тел 717 были убиты из стрелкового оружия, то есть большинство людей были расстреляны сознательно“, - сказал начальник управления полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как передает агентство Укринформ, Небитов рассказал, что среди остальных погибших 340 погибли от минно-взрывных ранений, а причина смерти еще 317 человек пока не установлена.

С 24 февраля прошлого года, с момента развязывания Россией большой войны, в Украине, по подсчетам ООН, погибли уже почти 8,5 тыс. мирных жителей и более 14 тыс. получили ранения.

В последней сводке Офиса Уполномоченного ООН по правам человека сообщается, что с 24 февраля в Украине погибли 8490 мирных жителей, а 14244 были ранены.

Подавляющее большинство жертв приходится на территории, подконтрольные законным властям Украины: 6596 убитых и 11684 раненых.

На территориях, оккупированных Россией, погибли 1894 и ранены 2560 гражданских лиц, в том числе 652 убитых и 2316 раненых в подконтрольных россиянам частях Донецкой и Луганской областей, пишет ООН.