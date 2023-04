ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (412-й день) | Британская разведка: Россия вооружает десантников для наступления. Возле аэропорта Белгорода взорвался беспилотник

Египет намеревался тайно снабдить Россию десятками тысяч ракет, пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на один из предполагаемых секретных документов США, появление которых в интернете привело к расследованиям со стороны Вашингтона. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам произвести до 40 тысяч ракет для их поставки в Россию, следует из документа, датированного 17 февраля. Кроме того, глава государства потребовал держать информацию о производстве и транспортировке снарядов в тайне с целью „избежать проблем с Западом“, указывает WP.

Публичная дискуссия министерства иностранных дел России и создателя частной военной компании „Вагнер“ Евгения Пригожина является продолжением усилий Кремля по дискредитации предпринимателя, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Российские правительственные учреждения, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой, указывают аналитики. Сам предприниматель пытается „представить себя государственным деятелем, способным влиять на иностранные дела“, а также преувеличивает роль сил „Группы Вагнера“ в действиях России в Украине, отмечают эксперты ISW.