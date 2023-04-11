СЕГОДНЯ | В Лиге чемпионов начинаются четвертьфиналы: „Манчестер Сити“ принимает „Баварию“, а „Бенфика“ сыграет с „Интером“

„Манчестер Сити“ - „Бавария“

В 1/8 финала англичане уверенно разобрались с „Лейпцигом“ (с общим счетом 8:1) и теперь на их пути еще один немецкий клуб. В 1/8 финала немцы обыграли звездный „Пари Сен-Жермен“ (с общим счетом 3:0).

Главный тренер „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола заявил на пресс-конференции, что знаком со стилем игры команд нового тренера „Баварии“ Томаса Тухеля.

„Мы видели три или четыре матча, которые „Бавария“ провела под руководством Томаса Тухеля. Может быть, они попробуют что-то новое. У них есть качество во всех линиях. Будет сложно“, — сказал Гвардиола.

Как и Гвардиола, Тухель ожидает жесткой и напряженной игры. „У команд Пепа всегда свой уникальный стиль. Попытаемся найти способы навязывать Ман Сити борьбу, как с мячом, так и без мяча. Нам надо провести идеальный матч. Мы изучали соперника последние несколько недель. Я работал в Англии и полагаю, мы представляем, чего ожидать. Мы можем не дать Ман Сити чересчур доминировать“, — сказал немец.

Главные тренеры играли друг против друга 10 раз, команды Гвардиолы выиграли шесть раз, а Тухеля - три.

„Бенфика“ - „Интер“

В 1/8 финала „Бенфика“ уверенно обыграла кризисный „Брюгге“ (с общим счетом 7:1). „Интер“ в 1/8 финала не без проблем, но прошел „Порту“ (с общим счетом 1:0).

Главный тренер „Интера“ Симоне Индзаги похвалил будущего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

„Бенфика“ — превосходная команда. Как и „Порту“, они доминируют в своей лиге. „Бенфика“ будет атаковать — не всегда, но вы должны играть с холодной головой и горячим сердцем. У „Бенфики“ отличный сезон в Лиге чемпионов, как и в чемпионате. Это качественная команда, у которой есть технически одаренные футболисты. Они здорово заполняют пространство на поле как с мячом, так и без него. Они много бегают и проиграли всего два матча с начала года. Нам нужно будет постараться показать свой лучший футбол“, — цитирует Индзаги Football Italia.