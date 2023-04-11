СЕГОДНЯ | В Лиге чемпионов начинаются четвертьфиналы: „Манчестер Сити“ принимает „Баварию“, а „Бенфика“ сыграет с „Интером“
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА начинаются четвертьфинальные матчи. В 22:00 „Манчестер Сити“ встретиться с „Баварией“, а лиссабонская „Бенфика“ сыграет с „Интером“.
„Манчестер Сити“ - „Бавария“
В 1/8 финала англичане уверенно разобрались с „Лейпцигом“ (с общим счетом 8:1) и теперь на их пути еще один немецкий клуб. В 1/8 финала немцы обыграли звездный „Пари Сен-Жермен“ (с общим счетом 3:0).
Главный тренер „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола заявил на пресс-конференции, что знаком со стилем игры команд нового тренера „Баварии“ Томаса Тухеля.
„Мы видели три или четыре матча, которые „Бавария“ провела под руководством Томаса Тухеля. Может быть, они попробуют что-то новое. У них есть качество во всех линиях. Будет сложно“, — сказал Гвардиола.
Как и Гвардиола, Тухель ожидает жесткой и напряженной игры. „У команд Пепа всегда свой уникальный стиль. Попытаемся найти способы навязывать Ман Сити борьбу, как с мячом, так и без мяча. Нам надо провести идеальный матч. Мы изучали соперника последние несколько недель. Я работал в Англии и полагаю, мы представляем, чего ожидать. Мы можем не дать Ман Сити чересчур доминировать“, — сказал немец.
Главные тренеры играли друг против друга 10 раз, команды Гвардиолы выиграли шесть раз, а Тухеля - три.
„Бенфика“ - „Интер“
В 1/8 финала „Бенфика“ уверенно обыграла кризисный „Брюгге“ (с общим счетом 7:1). „Интер“ в 1/8 финала не без проблем, но прошел „Порту“ (с общим счетом 1:0).
Главный тренер „Интера“ Симоне Индзаги похвалил будущего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов.
„Бенфика“ — превосходная команда. Как и „Порту“, они доминируют в своей лиге. „Бенфика“ будет атаковать — не всегда, но вы должны играть с холодной головой и горячим сердцем. У „Бенфики“ отличный сезон в Лиге чемпионов, как и в чемпионате. Это качественная команда, у которой есть технически одаренные футболисты. Они здорово заполняют пространство на поле как с мячом, так и без него. Они много бегают и проиграли всего два матча с начала года. Нам нужно будет постараться показать свой лучший футбол“, — цитирует Индзаги Football Italia.
Главный тренер „Бенфики“ Рогер Шмидт поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, выделив индивидуально сильных игроков в составе „Интера“.
„В плей-офф вы должны ожидать, что соперник будет в своих лучших кондициях. Для обеих команд это очень важная дуэль, обе команды потратили немало сил, чтобы добраться до этой стадии.
Мы ожидаем, что „Интер“ сыграет на пределе, очень сосредоточено, и того же мы ждем и от себя. Мы должны быть готовы к матчу против команды с индивидуально сильными игроками. Нам нужно сыграть на своем максимуме“, - сказал Шмидт.
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