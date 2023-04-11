Четвертьфинал в Лиге чемпионов: „Манчестер Сити“ разгромил „Баварию“, а „Интер“ обыграл в гостях „Бенфику“

„Манчестер Сити“ - „Бавария“ 3:0

„Манчестер Сити“ ожидаемо больше владел мячом. На 27-й минуте матча хозяева вышли вперед. Родри, нанес красивый дальний удар, попав в самую „девятку“ ворот. На 34-й минуте, вратарь „Баварии“ сначала пошел на выход и не пустил к мячу Джека Грилиша. На этом эпизод не закончился и вратарь тут же отбил плотный удар Гюндогана, который тот наносил с пяти метров.

На 71-й минуте Бернарду Силва после паса от Холанда, забил второй мяч в ворота немецкого клуба и удвоил преимущество хозяев. После второго пропущенного мяча, футболисты „Бавария“ начали нервничать. Хозяева создали ещё несколько моментов, в результате чего забили третий мяч. Холанд спустя 6 минут довел счет до разгромного и практически гарантировал англичанам место в полуфинале.

Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене.

„Бенфика“ - „Интер“ 0:2

Первый тайм получился увлекательным, команды не „сушили“ игру, а создавали моменты. Поначалу первого тайма „Интер“ выглядел лучше, а потом „Бенфика“ создала два опасных момента, но реализовать их не смогла.

Второй тайм „Бенфика“ начала активнее, но уже на 51-й минуте гости вышли вперед. Барелла после идеальной подачи от Бастони, ударом головой отправил мяч в ворота.

На 80-й минуте матча после просмотра VAR, судьи зафиксировали игру рукой и назначили пенальти, который уверенно реализовал Лукаку.

Ответная игра состоится в Милане 19 апреля. Победитель сыграет в полуфинале с победителем пары „Наполи“\“Милан“.

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