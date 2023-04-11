Юношеская сборная Эстонии по хоккею потерпела на ЧМ сокрушительное поражение от Австрии(1)
Юношеская сборная Эстонии по хоккею среди игроков до 18 лет на проходящем в Словении чемпионате мира в группе B первого дивизиона потерпела поражение от сверстников из Австрии со счетом (1:7).
После первого периода Австрия выигрывала со счетом 0:3. Во втором периоде австрийцы, благодаря двум шайбам увеличили отрыв в счете.
В третьем периоде австрийцы не останавливались и забросили еще две шайбы.
Шайбу престижа в составе сборной Эстонии забросил Максим Бурков в третьем периоде, сделав счет 6:1. С австрийской стороны Оливер Лам забросил дважды, а Флориан Ланцингер, Пол Нолл, Леон Ламерейнер, Йоханнес Нойманн и Максимилиан Шварц забросили по одной шайбе.
В понедельник Польша обыграла Австрию со счетом 3:1, а Словения обыграла Корею со счетом 4:2. В четверг в 13:30 сборная Эстонии встретится с Кореей.
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