Юношеская сборная Эстонии по хоккею потерпела на ЧМ сокрушительное поражение от Австрии

После первого периода Австрия выигрывала со счетом 0:3. Во втором периоде австрийцы, благодаря двум шайбам увеличили отрыв в счете.

В третьем периоде австрийцы не останавливались и забросили еще две шайбы.

Шайбу престижа в составе сборной Эстонии забросил Максим Бурков в третьем периоде, сделав счет 6:1. С австрийской стороны Оливер Лам забросил дважды, а Флориан Ланцингер, Пол Нолл, Леон Ламерейнер, Йоханнес Нойманн и Максимилиан Шварц забросили по одной шайбе.

В понедельник Польша обыграла Австрию со счетом 3:1, а Словения обыграла Корею со счетом 4:2. В четверг в 13:30 сборная Эстонии встретится с Кореей.

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