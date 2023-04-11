МНЕНИЕ | Ловушка захлопывается: убежать из России больше не получится

Заявление главы комитета по обороне Госдумы о том, что игнорирование электронной повестки приведет к запрету на выезд, отказу в банковских кредитах и т.д. - явно направлено на то, чтобы подтолкнуть не желающих воевать - уезжать сейчас, пока дверь не закрылась. Так и произойдет.

Оставшиеся будут иметь дело с непрерывно нарастающей милитаризацией: не призвали сейчас, призовут через полгода. Одновременно политические дела переводят под „измену родине“ и сроки теперь до пожизненного. За сотрудничество с нежелательными организациями будут давать от десяти лет и выше. При этом закон у них имеет обратную силу, есть уже дело, в котором инкриминируют сотрудничество с чешской гражданской организацией „Человек в беде“ в 2015 году, т.е. уже восемь лет назад. Это тоже должно работать так, чтобы все, кто когда-либо в прошлом участвовал в западных проектах, замолчали и вычеркивали из фотоальбомов и личного архива эти факты.

И молчали по поводу текущих событий. Авось пронесет. Но - не пронесет, потому что поощряется доносительство. Украинцы дадут Кремлю по рогам, но добиться многого они не смогут, потому что - паритет, а чтобы „многого“ - требуется превосходство раза в три. Российское „общество“ замкнется внутри этих милитаристских и тоталитарных рамок и будет дальше деформироваться. За три-пять лет сформируется большой многомиллионный слой „послевоенных“ бенефициаров войны, в нем окажутся все те, кто просто биографически „пережил войну на своем месте“, т.е. работал, руководил, „спасал экономику“ в условиях войны и т.д. А уж те, кто ходил с кувалдой и получил за это орден мужества, - это будет новая элита.

Сейчас еще нет „двух Россий“, как это было после гражданской войны 1919-1920 гг., но вот по итогам двух-трех лет войны с Украиной „две России“ оформятся окончательно. Лет через десять Путин умрет и хоронить его они будут с воем и жаркими клятвами в вечной верности. Потом еще года три будут бесконечно цитировать его по каждому случаю. А потом... Впрочем, это уже такое далекое потом, что совершенно неважно, что там потом.