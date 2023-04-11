11.04.2023, 16:30
Прокуратура: утонувший в пярнуском спа мужчина был трезв(2)
Об этом сообщил пярнускому корреспонденту ERR прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Ольгерд Петерселль.
По словам прокурора, расследование причин смерти мужчины продолжается.
„Не могу точно сказать, будет ли на основании имеющихся данных у судмедэксперта возможность назвать причину смерти, и если да, то насколько точно“, - прокомментировал Петерселль.
Он добавил, что точный срок, когда прокуратура получит результаты экспертизы, пока не известен, и для этого может потребоваться значительное время.
„Точное время назвать не могу, известно, что очереди очень длинные - на несколько месяцев“, - сказал Петерселль.