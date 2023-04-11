ВИДЕО | Эстонская диск-гольфистка одержала победу на турнире в Нэшвилле

В последний день она без особых проблем прошла первые 15 корзин, причем забросила шесть берди. В итоге она записала себе -7 очков, чем обеспечила себе уверенное первое место, опередив на пять бросков и мировую рекордсменку Дженнифер Аллен, и Мэси Веледиаз.