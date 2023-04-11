11.04.2023, 17:22
ВИДЕО | Эстонская диск-гольфистка одержала победу на турнире в Нэшвилле(1)
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Эстонская диск-гольфистка Кристин Таттар одержала победу на турнире DGPT Music City Open в Нэшвилле (США), проходившем с 7 по 9 апреля. Об этом сообщает „ERR“.
В последний день она без особых проблем прошла первые 15 корзин, причем забросила шесть берди. В итоге она записала себе -7 очков, чем обеспечила себе уверенное первое место, опередив на пять бросков и мировую рекордсменку Дженнифер Аллен, и Мэси Веледиаз.
На соревнованиях Music City Open Таттар, кроме призовых в объеме 4500 долларов, ожидал и необычный трофей - она получила в качестве приза гитару.
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