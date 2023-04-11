Россиянка согласилась подписать декларацию о нейтральности ради Уимблдона

„Я читала об этом в медиа, но мне лично никто из WTA не подходил и не говорил: „Вот, Настя, через месяц мы пришлем бумагу на почту, тебе нужно будет сделать подпись“. Я сделаю подпись, но кому от нее станет проще? Ничего не закончится, она ничего не изменит“, — сказала Потапова.



По словам теннисистки, она не раз высказывала свое мнение по поводу всего, что происходит. „И как любой разумный человек, я против того, что происходит. Но если надо будет поставить подпись, чтобы поехать в Англию, думаю, что ее поставят все из нас. Потому что все-таки мы спортсмены, наш век не такой длинный и хочется как можно больше сыграть. Особенно если речь идет о турнире „Большого шлема“, — добавила Потапова.



Для допуска на Уимблдон в нынешнем сезоне российские и белорусские теннисисты должны подписать „декларацию о нейтральности“. Организаторы этого турнира „Большого шлема“ допустят до участия в соревнованиях российских и белорусских теннисистов в нейтральном статусе с соблюдением некоторых условий. Среди последних — запрет на выражение поддержки войны в Украине. Не допустят и теннисистов, получающих государственное финансирование от России и/или Белоруссии (включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств).