ВИДЕО | По премьер-министру сегодня не проголосовали. Кая Каллас: это мастерское издевательство

Заседание нового состава Рийгикогу по утверждению кандидатуры руководителя нового правительства по плану должно было проходить в Рийгикогу до часу дня. Но так как стадия вопросов-ответов затянулась, то нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, когда за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний (2/3). Так как у коалиции такого перевеса в Рийгикогу нет, то оппозиция этот процесс затянула.

„Маленький такой мастер-класс по издевательству - в этом они хороши“, - отметила после окончания заседания в беседе с Delfi лидер Партии реформ и единственный претендент на пост руководителя нового правительства Кая Каллас

Она заметила, что не ожидала такого поведения от депутатов парламентской оппозиции.

„Это было низко. Если это доставляет им удовлетворение, то надеюсь, что они счастливы“, - сказала кандидат в премьеры. „Изменит ли это в общем плане что-то или нет - просто для обсуждения правительственного кабинета в четверг останется меньше времени“, - отметила Каллас.

Она признала, что теперь придется вновь заниматься версткой планов на завтрашний день. Так как у оппозиционных депутатов осталось еще три незаданных вопроса, то завтра надо будет тоже действовать быстро.